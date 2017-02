Errejón será el portavoz de Podemos en la Comisión Constitucional

El ex número dos de Podemos Íñigo Errejón será el nuevo portavoz del grupo parlamentario en la Comisión Constitucional del Congreso, portavocía que hasta ahora ejercía el líder del partido Pablo Iglesias.



Ese es otro de los cambios que afectan al organigrama del grupo parlamentario de Unidos Podemos tras el nombramiento de la nueva dirección del partido, según ha confirmado en rueda de prensa la nueva portavoz en el Congreso, Irene Montero, que hoy se ha estrenado en ese cargo.



Íñigo Errejón no era vocal en la Comisión Constitucional, por lo que su entrada como portavoz implicará que otro de sus diputados tenga que dejar de formar parte de este órgano parlamentario.



En la rueda de prensa Montero ha justificado también la nueva reubicación de los diputados de su grupo en el hemiciclo y que ha situado a Errejón en la tercera fila, al dejar de ser portavoz, mientras que Montero ocupará el asiendo al lado de Pablo Iglesias en la fila anterior.



El criterio que han seguido para esos cambios, ha dicho, es el mismo que se aplicó en la primera ordenación colocando a los diputados con más responsabilidades en la dirección en los puestos de mayor visibilidad.



Por eso, ha explicado, ahora Tania Sánchez ha sido reubicada en el gallinero -la última fila del hemiciclo-, ya que allí estaba antes la diputada Sofía Castañón, nueva responsable de Igualdad en la dirección, y que se sentará a partir de ahora en otra fila más visible.



De todos los cambios acordados en el Consejo Ciudadano estatal el pasado sábado, Montero ha destacado que son representativos de que las mujeres de Podemos dan "un paso adelante" y ocupan posiciones más relevantes.



Al tiempo, ha apuntado el objetivo de desarrollar un "trabajo democrático para ganar la batalla al plan restaurador de las élites comandado por Mariano Rajoy y apoyado por PSOE y Ciudadanos".



Y ese reto, ha añadido, lo afrontarán no sólo desde las instituciones sino con la sociedad civil para garantizar que se recuperan derechos que se han perdido.



Esta tarde será la primera vez que los diputados de Podemos se sienten de acuerdo a la nueva distribución acordada que ha dado más relevancia en las primeras filas a los parlamentarios del equipo `pablista` frente a los `errejonistas` que fueron derrotados en Vistalegre II.