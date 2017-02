Errejón vincula la fuerza de Podemos al "tándem" con Pablo Iglesias

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha pedido hoy a todos sus compañeros que no distraigan el debate sobre el rumbo político que debe tener la formación morada con una discusión de caras, y ha vinculado la fortaleza del partido al "tándem" que juntos forman él y Pablo Iglesias.



"Somos amigos, somos compañeros, vamos a seguir juntos pase lo que pase", ha dicho Errejón en la presentación de su candidatura para la Asamblea Ciudadana del próximo fin de semana poco después de que también Iglesias presentara a su equipo esta mañana.



Errejón ha pedido el voto para Iglesias como secretario general, y para los documentos políticos y organizativos de su iniciativa, Recuperar la Ilusión, y su candidatura a la dirección porque cree que ese es el "tándem" que garantiza la unidad y la fortaleza de Podemos.



Si finalmente ganan sus ideas, ha asegurado que en ese mismo instante deberán "juntarse", y ha llamado a la responsabilidad y a la tranquilidad porque garantiza que, en el "remotísimo caso que se diera una contradicción o intento de choque de trenes", con Iglesias pondría inmediatamente su cargo a disposición de la organización.



Igualmente, ha lanzado también un mensaje a los compañeros de otras candidaturas, a quienes recuerda que no son "adversarios", que sus enemigos políticos van a decir que están en "guerra" y deben luchar contra eso. "No hay que elegir entre nosotros", ha añadido.



"Quiero un debate sobre las mejores ideas, pero el proyecto tiene que salir fortalecido y para mí ese es el proyecto de ese tándem que ponemos ahí, ha dicho señalando la foto de Iglesias y Errejón juntos que presidía el escenario.



Errejón y su equipo han comenzado la campaña en Madrid llenando el cine Palafox, con un aforo de 800 personas.



"Ni una mala palabra sobre ningún compañero", ha aconsejado el secretario político antes de comenzar el acto a las decenas de personas que se han quedado fuera por falta de espacio, y a las que ha agradecido su asistencia.



Ese es el ánimo con el que el secretario político se enfrenta el proceso asambleario de su partido, en el que desde hoy y hasta el próximo sábado día 11 los inscritos en Podemos pueden votar para elegir el rumbo político y la nueva dirección.



"Mi secretario general es Pablo Iglesias", ha enfatizado al tiempo que ha apelado a no decir "nada que dificulte que el día después" puedan "remar juntos".



Ha lamentado que se haya construido un proceso en "términos exclusivamente dicotómicos" y en "blanco y negro" que ha hecho que Carolina Bescansa y Nacho Álvarez "hayan tenido que dar un paso atrás".



"Voten lo que voten (...) son nuestra gente", ha añadido tras defender un proyecto que "se ensancha", no concentra el poder y deja atrás el modelo "presidencialista" actual.



Ha abogado por un Podemos que no se atrinchere ni arrincone, que demuestre que es útil ya, y que arranque victorias al Gobierno de Mariano Rajoy, que considera "débil", en contra de lo que defiende Iglesias.



A su juicio, el Podemos más incómodo para las élites es un Podemos que no sólo proteste, que sea una fuerza transversal, popular, democrática y patriótica, capaz de construir una mayoría nueva, que ofrezca certezas y garantías y no sólo a la gente que les vota.



Y para eso propone que Podemos debe liderar cuatro grandes acuerdos: por la transformación energética y el modelo productivo, un pacto intergeneracional, la apertura hacia un nuevo modelo de país plurinacional que reconozca la libre voluntad de los pueblos, y la construcción de una fuerza popular que garantice que en España no haya "Le Pens ni Trumps".



Errejón vaticina ya una semana dura, en la que el enemigo intentará meterles en "apuros" y ante eso, pide "predicar con el ejemplo" y repite: "unidad, unidad, unidad".