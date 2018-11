España defiende el multilateralismo como única solución ante retos globales

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo hoy ante el resto de líderes del G20 una defensa del multilateralismo al considerar que es la única vía posible para solucionar los retos globales.

Sánchez participa por vez primera en una cumbre de estas características, y tanto él como su delegación son los encargados de liderar las negociaciones con el resto de países para que la declaración final de la cumbre recoja una referencia a la política global ante el fenómeno migratorio.

El jefe del Ejecutivo reiteró el mensaje que ha venido lanzando en diversos foros internacionales desde que está al frente del Gobierno español consistente en que sólo las soluciones globales pueden dar respuesta a los retos globales.

Explicó, según fuentes españolas, que es necesario reforzar el sistema multilateral fundamentado en reglas para gobernar la globalización y para que pueda hacer frente a hipotéticas crisis futuras.

Entre los asuntos que consideró que requieren esa respuesta global, citó las desigualdades, el cambio climático, la migración y los cambios tecnológicos.

La cuestión migratoria está siendo de especial relevancia para España en esta cumbre porque, según las fuentes, la delegación encabezada por Sánchez está abanderando los debates en torno a este asunto.

El objetivo es que se reconozca la necesidad de una gestión integral de la migración fundamentada en la cooperación internacional, el respeto a la soberanía nacional y a los derechos humanos, la protección de las fronteras y el combate de las mafias que trafican con seres humanos.

España asegura que los líderes europeos del G20 expresaron su total respaldo a Sánchez ante esta tarea durante la reunión preparatoria que mantuvo con ellos antes del inicio oficial de la cumbre

En esa cita Sánchez conversó con los presidentes de la Comisión y el Consejo europeos, Jean Claude Juncker y Donald Tusk, respectivamente; el presidente francés, Emmanuel Macron; y los primeros ministros del Reino Unido y Holanda, Theresa May y Mark Rutte.



No estuvo presente la canciller alemana, Angela Merkel, debido a que aún no había llegado a Buenos Aires por los problemas en su avión que le obligaron a desplazarse en vuelo regular desde Madrid.



Sánchez participó en todos los actos de la jornada, tanto en las sesiones de trabajo, como en el retiro y en la foto de familia antes de asistir junto al resto de líderes a un acto y una cena en el Teatro Colón.



En la foto de los asistentes a la cumbre estuvo situado detrás del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y entre los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Holanda, Mark Rutte.



En la foto estuvo presente el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, a quien la CIA considera el principal responsable del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi cometido en el consulado de ese país en Estambul el pasado 2 de octubre.



No hubo en ese momento saludo alguno con él por parte de la práctica totalidad de líderes, incluido Pedro Sánchez.



El presidente del Gobierno aprovechó su presencia en el G20 para mantener varios contactos bilaterales, entre ellos con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el presidente argentino y anfitrión de la cumbre, Mauricio Macri.



En esta última reunión ambos abordaron, entre otros asuntos, las oportunidades de inversión que para las empresas españolas tienen las infraestructuras en el país sudamericano.



Sánchez está acompañado en la cumbre por su ministra de Economía, Nadia Calviño, quien en sus contactos con sus homólogos de otros países insistió en la necesidad de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo porque, de lo contrario, cree que se alimentará la desconfianza entre los ciudadanos.



Recalcó en declaraciones a los periodistas que deben respaldarse los mecanismos multilaterales para combatir tendencias proteccionistas que tratan de restringir el comercio internacional y que, precisó la ministra, tanto ha contribuido a la prosperidad de España.



Asimismo, Calviño apeló a aprender de las lecciones de la crisis y estar preparados de forma conjunta porque no se sabe cual puede ser el origen de la próxima.