Espinar admite que ganó 19.000 euros al vender su piso protegido

El portavoz de Podemos en el Senado y candidato a liderar el partido en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha defendido este miércoles que en 2010 llevó a cabo una operación "perfectamente legal y ética" cuando, con la ayuda económica de "su madre, su padre y su abuela", compró una vivienda en Alcobendas dentro del Plan de Vivienda Joven de esta región, y la vendió tres meses después "porque no podía pagarla"; una operación con la que, según ha afirmado, no ganó 30.000 euros sino unos 19.000.



En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos de la calle Princesa para dar explicaciones sobre la información que este miércoles ha publicado la Cadena Ser, Espinar ha defendido que la operación que llevó a cabo fue "perfectamente legal y ética".



Tras explicar que con esta compra venta no ganó 30.000 euros sino en torno a 19.000 --dinero que empleó después para pagar la matrícula de su máster y para comprarse un ordenador portátil--, ha asegurado que el precio de venta lo fijó la Comunidad de Madrid, y no él.



"Le ha pasado a mucha gente en este país que no ha podido hacerse cargo de la compra de un piso y lo ha tendido que vender", ha señalado en la comparecencia, en la que ha asegurado sentirse "golpeado" y" francamente dolido" por la información publicada.