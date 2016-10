Estudiantes y padres llaman a "vaciar las aulas" contra las `reválidas` el próximo miércoles

El Sindicato de Estudiantes y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) llaman a "vaciar las aulas" contra las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, con una huelga convocada para el próximo miércoles 26 de octubre, la primera de este curso escolar 2016-2017.



La jornada estatal de paro desde Infantil hasta la Universidad la protagonizarán las manifestaciones programadas en todas las comunidades autónomas. En Madrid, el Sindicato de Estudiantes ha organizado una marcha a mediodía por el centro de la capital y por la tarde, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública --integrada por estudiantes, padres y sindicatos-- protestarán desde la Plaza de Neptuno hasta el Ministerio de Educación.



Las protestas las apoyan PSOE, Podemos e IU, mientras que Ciudadanos, que se opone a las `reválidas`, no está a favor de la huelga. Según explicó el viernes su portavoz de Educación en el Congreso, Marta Martín, esta formación ya cuenta con el compromiso del ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, de paralizar estas evaluaciones si gobierna y restablecer la Selectividad.



Según el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, cuya organización llamó a los padres a la huelga, la última vez hace cuatro años, "la convocatoria va por buen camino", aunque ha admitido que "es pronto" para saber cuál va a ser el alcance real en los distintos territorios.



Si bien ha lamentado que a nivel estatal los sindicatos de enseñanza no se hayan adherido, también ha celebrado que en el plano autonómico, como es el caso de Madrid, la llamada `marea verde` --docentes, padres y alumnos-- va a secundar la huelga y las protestas programadas para el miércoles.



PROGRAMAN EXÁMENES EN ALGUNOS CENTROS



Pazos ha advertido de que en algunos centros, los equipos directivos están programando exámenes para ese día, a diferencia de otras convocatorias. "Resulta curioso. No queremos pensar que a nadie se le haya ocurrido dar instrucciones para entorpecer la huelga de forma intencionada", ha ironizado, para añadir que hay docentes que apoyan la LOMCE y las `reválidas` y "entorpecer" la huelga "es su manera de manifestar su postura".



Asimismo, ha pedido a los padres que colaboren no llevando a sus hijos el 26 de octubre al colegio, y aunque ha reconocido que esto puede generar dificultades de organización familiar, "hay que poner en la balanza si emplear un día en defender los derechos de los hijos, o no hacerlo y tener que pedirles perdón cuando estos se queden sin estudiar". "A nadie nos gusta la huelga y desde luego prefiriríamos no tener que hacerla", ha aseverado.



Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha reiterado el principal motivo por el que padres y alumnos llaman a "vaciar las aulas": "Las evaluaciones establecen un triple filtro con el que se desechará a cientos de miles de jóvenes de entre 15 y 17 años del sistema educativo".



García ha advertido de que estas pruebas "no buscan la mejora de la calidad de la enseñanza pública" y ha subrayado que esto sólo es posible invirtiendo en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones "dignas" en los centros, "justo lo contrario de lo que ha hecho el PP recortando más de 7.000 millones de euros en estos años, despidiendo a 32.000 profesores, subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor".