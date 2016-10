Los expertos trabajan para establecer una "línea clara" de investigación

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha asegurado que los expertos que trabajan en el caso de la desaparición de la joven Diana Quer, de la que hoy se cumplen cincuenta días, se centra en establecer una "línea clara" de investigación.



Villanueva no ha descartado ninguna de las hipótesis sobre las que trabaja la Guardia Civil en Galicia y las unidades centrales de Madrid, dijo a preguntas de los periodistas en Pontevedra, en donde ha participado en los actos del cincuenta aniversario de la Brilat.



"No hay ninguna novedad salvo que continúa en curso la investigación sin descartar ninguna de las hipótesis que pueda haber", afirmó.



El delegado del Gobierno ha asegurado que los investigadores "están en fase de analizar datos" y contrastar toda la información que han recogido desde la desaparición de la joven de 18 años en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) el pasado 22 de agosto, para establecer una "línea clara" de investigación.



La memoria del teléfono móvil de la joven, los datos que "pudiera haber en la nube", la declaración de los testigos o las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad son algunos de los elementos que, según Santiago Villanueva, habrá que "contrastar y cruzar" para analizar las "posibles" líneas de investigación.



Será, ha reconocido, un trabajo arduo ante el "volumen de datos" que han podido reunir los investigaciones, aunque el delegado gubernativo no ha querido desvelar nada de su contenido al recordar que "sigue habiendo secreto de sumario" con respecto al caso.



Santiago Villanueva ha aclarado, sin embargo, que "no es cierto" que, según han apuntado en las últimas horas varios medios de comunicación, se baraje la hipótesis de una desaparición bajo techo, si bien ha matizado que por ahora "no hay ninguna teoría prioritaria sobre las otras".



"Dejemos trabajar a los investigadores", ha reiterado el delegado del Gobierno en Galicia, quien ha hecho un último llamamiento a la colaboración ciudadana porque "cualquier dato que pueda esclarecer o apoyar la investigación será bienvenido para poder incorporarlo al caso".