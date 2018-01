La falta de previsión provoca una noche infernal en las vías

Familias atrapadas en sus coches por la nevada en la AP-6 pasaron la noche en el interior de sus automóviles a la espera de que las máquinas quitanieve pudieran desbloquear las vías, en las que permanecían atascados desde la tarde del sábado. El ourensano José Rúas, uno de los afectados, relató que tuvo que pasar la noche en su vehículo en El Espinar junto a su mujer y sus dos hijos, a la altura del kilómetro 62 de la AP-6, en sentido Galicia.

Lo mismo le sucedió a muchos otros viajeros ocupaban los tres carriles de la derecha de la vía. El cuarto, relató, estaba lleno de nieve. Rúas se encontró con problemas de circulación en la tarde del sábado, a las ocho, cuando salió del túnel de Guadarrama.

"Hasta el túnel la circulación era lenta, en tercera, cuarta marcha", contó. Pero a la salida del túnel, cada hora lograron circular 500 metros. A las 8 de la tarde nos hemos movido un kilómetro, y desde la diez no nos hemos movido". Para pasar la noche se arreglaron "más o menos", echando mano de ropa del maletero.

Desde su vehículo, Rúas vio a efectivos de la UME y de la Guardia Civil examinando la zona. "Han intentando pasar varias quitanieves, pero no tenían hueco y han quedado atrapadas", agregó. En sentido a Madrid, apuntó, sí había circulación a pesar de la nevada copiosa. "Pasan despacito", indicó. Rúas explicó también que varios conductores se quejaron de que pidieron que se abrieran las medianeras para emprender el regreso a Madrid y no se les autorizó.

Quince horas encerrados

Las redes sociales fueron la principal fuente de información de los cientos de personas que permanecieron atrapadas en la AP-6, ya que ni la Guardia Civil ni la UME informaban de la situación y las quitanieves eran "escasas", criticaron quienes aseguraban vivir "un desastre".

Tras quince horas encerrada en el coche con su marido y sus dos hijos, de 5 y 8 años, Remedios Díaz, que salió el sábado de Gijón hacia Madrid para asistir a un concierto, denunció la "falta de organización" por parte de los servicios de emergencias, ya que tan solo un kilómetro antes del 80, donde quedaron estancados, preguntaron a unos agentes por el estado de la vía y estos les permitieron el paso.

"Mil metros después entramos en esta ratonera", dijo Díaz, quien aseguró que desde la 21,15 horas del sábado tan solo vieron pasar dos máquinas quitanieves, un par de coches de la Guardia Civil y un convoy de la UME. "La situación es desesperante no nos hemos movido ni un centímetro en toda la noche, nos hemos quedado sin agua y sin comida y la pequeña tenía fiebre", explicó Díaz, quien lamentó que nadie se interesara por su situación en toda la noche y ni siquiera el panel luminoso cercano ofreciera información.

"Nevada enorme sin quitanieves = caos absoluto", indicaba una mujer gallega residente en Madrid bloqueada en el kilómetro 75 de la vía desde el sábado. Por vía telefónica y a través de las redes sociales, muchos de los atrapados se han quejado de la situación que viven desde el sábado, cuando se registraron los primeros problemas en el vial.

Una usuaria de Twitter atascada en el kilómetro 72 de la autopista AP-6 publicó dos fotografías en las que se ve un mismo espacio con una gran capa de nieve, una nocturna y otra posterior diurna, para ironizar sobre "lo mucho que se ha hecho en 10 horas".

Otro consideró "indignante" la situación: "Previsión 0 para la nevada, con mayores, bebés, gente sin gasolina y sin comida. Horas atrapados. ¿Pagar peaje para eso? Me parece una injusticia plena y una situación denigrante". "No sabes cuánta gente se metió ayer -por el sábado- en la AP6 con la gasolina para llegar a Madrid, no para pasar la noche. Que viajó con niños y sin agua ni comida", lamentaba otro viajero.

Un ciudadano relató que unos amigos salieron de Palencia el sábado por la tarde y aún estaban parados a mediodía de ayer, "sin comida ni información de ningún tipo. ¡Y con un bebé de meses!".

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la situación era "muy complicada" en esta provincia, no solo en la AP-6, también en la red secundaria. Las personas de los vehículos rescatados entre los kilómetros 42 y 110 de la AP-6 se trasladaron a Madrid y al municipio segoviano de San Rafael, donde el Ayuntamiento habilitó las instalaciones de la Policía Local para recibir a las familias que llevaban hasta diez de horas inmovilizadas en esta autovía de peaje.