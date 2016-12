La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sostenido que el Gobierno "no ha incumplido la promesa" que hizo de no subir los impuestos, sino que "ha pedido un esfuerzo adicional en el ámbito de los ingresos a las empresas más grandes".



Báñez ha respondido así, en una visita al Centro Especial de Empleo Hotel Ilunion, a preguntas de los periodistas sobre las bases de los futuros presupuestos del Estado para 2017, aprobadas ayer, y que se asentarán sobre un gasto igual al efectuado este ejercicio y un aumento de la recaudación derivada del propio crecimiento económico y de ajustes tributarios por 7.000 millones de euros.



Preguntada por si ese incremento en las recaudaciones supone incumplir la promesa que hizo el Ejecutivo de no subir los impuestos, la ministra ha explicado que "el Gobierno lo que ha pedido es un esfuerzo adicional en el ámbito de ingresos a las empresas más grandes, aquellos que están teniendo más beneficios en la recuperación".



Ha especificado que, con medidas aprobadas no implican que paguen nuevos impuestos "ni las familias ni las pymes ni los autónomos".



Ha incidido en que se pide "un esfuerzo solidario a las empresas de más tamaño" y, ante la insistencia de los periodistas ha reiterado que el Ejecutivo "no ha incumplido la promesa".



Báñez también se ha referido a las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y ha recordado que la legislatura se está escribiendo "pacto a pacto".



"Lo aprobado ayer en Consejo de Ministros fue un pacto por el crecimiento y las oportunidades en España", ha subrayado.



La ministra ha situado el pacto alcanzado con el PSOE, al que espera su sumen más partidos políticos, en el "cumplimiento con Europa", y ha asegurado que la mejora de los ingresos es fruto de la confianza y del crecimiento de las oportunidades.



Esta semana, el Gobierno y el PSOE pactaron un déficit autonómico del 0,6 % y una subida del salario mínimo del 8 %, entre otros asuntos, como contrapartida a la abstención del grupo socialista en la aprobación de los objetivos de déficit y techo de gasto.



La titular de Empleo ha recordado que el acuerdo con el PSOE es el segundo, después del alcanzado con Ciudadanos para tramitar la primera ley de apoyo a los autónomos, para que sigan creando empleo.



En este sentido, Báñez ha reiterado que el "pacto a pacto" en España tiene mucho que ver con el horizonte de alcanzar el mayor crecimiento de Europa en los próximos años, con la creación de 500.000 nuevos empleos anuales y la meta de 20 millones de ocupados en 2020.