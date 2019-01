Feijóo: "Ningún partido nos da lecciones de centralidad ni de moderación"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado la Convención Nacional del PP trazando una línea de unión desde el fundador Manuel Fraga al nuevo presidente, Pablo Casado, reivindicando el trabajo de José María Aznar y de Mariano Rajoy, y ha subrayado la idea de que el partido no se va a "reinventar" sino a "reforzar".



Feijóo, que ha utilizado el gallego en un momento de su intervención, ha hecho un alegato en defensa de la unidad que existe entre el PP del pasado y el del presente, así como en los mensajes que envía y los principios que defiende. Ha dicho sentirse orgullo de unos y otros y ha mencionado especialmente a Aznar y Rajoy, pero también a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que se retira, al nuevo presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y a su antecesor en el PP andaluz, Javier Arenas.



El dirigente gallego ha defendido la trayectoria y unidad de su formación y también la ha reivindicado frente a otros partidos. Por un lado, por su forma de hacer política, que según ha dicho no es la de las "trincheras" ni los "fundamentalismos", ni acentuando las diferencias. "No somos un partido vociferante ni que descalifica porque tenemos argumentos", ha agregado.



También ha dicho que el PP trabaja en el terreno frente a la política de redes sociales y televisiones; es un partido que tiene unas ideas claras, que responde sí o no con firmeza, ha dicho. "Y la claridad no es la dureza intransigente, sino la firmeza en los principios", ha apuntado.



Feijóo ha insistido en que esos otros partidos no van dar "lecciones" al PP "ni de centralidad, ni de coherencia, moderación ni firmeza", y nadie va a encontrar fuera de este partido lo que sólo se encuentra, ha advertido, dentro.



"Unos quieren un PP más antiguo; otros, más moderno, pero ni unos ni otros son del PP. Lo que se busca del PP sólo se puede encontrar en el PP, lo que se espera del PP sólo el PP puede darlo", ha dicho.



Frente a todos ellos, Feijóo ha dicho que su partido es la "única alternativa posible" al Gobierno de Pedro Sánchez y a su "pacto" con populistas e independentistas.