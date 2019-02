Feijóo: "Sánchez no tiene legitimidad para negociar la soberanía nacional"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no tiene legitimidad ni competencia constitucional" para negociar la soberanía nacional con los independentistas catalanes.



Núñez Feijóo ha participado junto al líder del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido en la concentración convocada en la Plaza de Colón de Madrid por los populares y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, con el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!".



El presidente gallego se ha sumado a las críticas a la gestión de Sánchez en su diálogo con los partidos separatistas catalanes para solucionar el conflicto político.



"Le decimos al presidente del Gobierno que no nos representa en esa negociación y que además no tiene legitimidad para hacerla. No tiene ninguna competencia constitucional para negociar la soberanía nacional", ha asegurado Núñez Feijóo en declaraciones a los medios.



En un mensaje en su cuenta de Twitter al término de la concentración, ha añadido que "la Constitución consagra la igualdad entre personas y comunidades" y que cuando un Gobierno "vulnera este principio, la España que no se resigna sale a la calle a defenderlo".



Núñez Feijóo ha llegado a la plaza de Colón después de haber regresado desde Estados Unidos de un viaje institucional.



En un principio, debido a esta visita, el dirigente gallego no tenía previsto acudir a la movilización, pero finalmente anticipó su vuelta para estar junto a Casado.



También han estado otros dirigentes del PP, entre ellos, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que, al igual que Núñez Feijóo, se sumó a la protesta después de que inicialmente había anunciado que no iría, en su caso por un compromiso familiar.



Junto a Casado han estado además el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; el Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el de Murcia, Fernando López Miras, y el de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, así como el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, entre otros.