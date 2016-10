El presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este lunes su "inquietud" ante la posibilidad de que la crisis orgánica que atraviesa el PSOE "se haga crónica y desestabilice" la democracia española, al ser "aprovechada" por quienes "atacan sin piedad la Transición española".



Así se ha pronunciado Núñez Feijóo durante su intervención en un desayuno informativo celebrado en Sevilla por `Fórum Europa. Tribuna Andalucía`, para presentar al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, contexto en el que ha señalado la "crisis" desencadenada en el seno del PSOE, con la renuncia final de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido y la creación de una comisión gestora.



"Para sentir preocupación por lo que está sucediendo en una organización política que ha protagonizado tantos momentos en la historia de España no es necesario pertenecer a ese partido, votarlo ni compartir su ideología", ha dicho Núñez Feijóo, quien ha avisado, en ese sentido, de que el "ecosistema político" español "necesita equilibrio, diversidad y entendimiento entre diferentes". "Cuando un partido democrático se quema, algo nuestro se quema", ha apostillado, "una España unida requiere partidos unidos".



En paralelo, ha alertado de que esta situación que atraviesa el PSOE puede ser "aprovechada" por "quienes atacan sin piedad la Transición española, como si sus ideas no hubiesen estado presentes en ese momento histórico". "Estaban, pero por fortuna, fueron elocuentemente rechazados por el pueblo", ha rememorado el presidente gallego en funciones.



"EL PP, GRAN SOSTÉN DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"



Además, ha puesto de relieve que "el incendio declarado en el PSOE incrementa la responsabilidad del PP". "En esta encrucijada, el PP es el gran sostén de la democracia española. La nueva política frente a la vieja política de los populismos, los extremismos y la intolerancia", ha opinado el líder del PP gallego.



Al mismo tiempo, ha alertado de quienes practican la política a partir de "falsas realidades", señalando especialmente las recientes declaraciones de la secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, según la cual, si todo el electorado contase menos de 45 años de edad, Pablo Iglesias sería presidente del Gobierno "desde el año pasado". "Si se hiciese el experimento, después pedirían que sólo votasen los menores de 35, más tarde que sólo votasen los menores de 25 y, finalmente, querrían que no votase nadie, para poder asegurarse siempre el triunfo", ha avisado.



"A pesar de la diáfana realidad que reflejan las urnas, siguen empecinados en repartir carnés a la gente. Sólo es gente decente quienes les votan y sólo es gente normal quienes simpatizan con ellos", ha criticado respecto a Podemos, señalando por último que "la política de falsas realidades, tiene funestas consecuencias".



Al respecto, ha señalado que en las últimas elecciones gallegas, ganadas por mayoría por el PP al conseguir 41 escaños de 75, "se enfrentaron falsas realidades y verdaderas realidades" y el PP ha "sembrado realismo y unidad". "Nunca he escamoteado la verdad", ha aseverado.