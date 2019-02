Felipe González: "Venezuela es una dictadura y al frente está un tirano"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha insistido en que en Venezuela está establecida una dictadura y al frente está "un tirano" llamado Nicolás Maduro, quien es "un necio" que utiliza el poder "de manera destructiva".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la conferencia "Estado de derecho y Derechos Humanos en las Américas", en el marco del World Law Congress, y ha recalcado que "no se puede seguir cuestionando si es legitimo o no, porque no lo es".

"Cuando hablan de si es o no legítimo Maduro, no lo es de origen y de ejercicio", ha asegurado el expresidente y ha añadido que es una tiranía "porque hay aleatoridad y una normativa repugnante".

González ha asegurado que, en toda su experiencia política, nunca había visto una destrucción "más rápida y más profunda" como la que se ha vivido en Venezuela que, hace cuarenta años, "era la democracia más fuerte de América Latina".

Ha afirmado que es necesario que se celebren elecciones "cuánto antes" pero es un "error" exigir comicios en 90 días porque en Venezuela falta una maquinaria electoral para ampararlas.

Asimismo, González ha mostrado su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela porque tiene "la legitimidad y tiene al pueblo" pero ha recordado que "no tiene el poder" y ha propuesto "quitar las bayonetas a Maduro para quitarle su único poder".

Por otro lado, ha asegurado que en Europa está sucediendo lo mismo ya que se están dejando llevar por "tensiones populistas", en la que los políticos "hablan en nombre del pueblo, creyéndose el pueblo".

"El mundo está lleno de grandes desafíos y sólo hay cabezas pequeñas al frente del timón", ha criticado el expresidente del Gobierno.