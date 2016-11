El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz será elegido mañana, salvo sorpresas, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso pese al rechazo que ha generado en la oposición, que mayoritariamente votará en blanco salvo Podemos, que presentará un candidato alternativo.



Un candidato que no respaldarán ni PSOE ni Ciudadanos, que se han decantado por una papeleta en blanco para mostrar su disconformidad con la elección del PP, al mismo tiempo que salvan el acuerdo global que firmaron todos los grupos para repartirse las presidencias y vicepresidencias de las comisiones parlamentarias.



La votación de mañana en la comisión, que se reúne a las 10.30 horas, viene precedida por la reprobación del exministro el pasado 18 de octubre por todas las fuerzas políticas, salvo el PP, a causa de sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña para buscar pruebas contra dirigentes independentistas.



Además, el Congreso, con el PP también en contra, aprobó la creación de una comisión para investigar el supuesto uso partidista que el exministro hizo de los medios de Interior.



Pero a Fernández Díaz no le parece que tenga "mucho sentido" la polémica que se ha desencadenado en torno a su designación y ha insistido en que si resulta elegido ejercerá su cargo con la "máxima neutralidad" y buscando el mayor consenso posible.



En esa polémica sigue el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha subrayado que no apoyarán al exministro aunque tampoco al candidato de Podemos, Pablo Bustinduy, al poner por delante el pacto de distribución de cargos en las comisiones.



Eso no quita, ha dicho, para dejar claro que al PSOE "no le gusta" Fernández Díaz como ha demostrado repetidas veces al denunciar "sus desatinos y sus filtraciones, que han destrozado operaciones antiterroristas".



Tampoco a Ciudadanos, ha señalado su portavoz, Juan Carlos Girauta, le parece que Fernández Díaz sea la persona "más adecuada" para sentarse en la Presidencia de la comisión y ha atacado también al PP por "meterle con calzador", como ha hecho con otros exministros, para poder darles "un despacho más grande" y un sueldo mayor, se ha quejado.



Al igual que los socialistas, Ciudadanos no piensa respaldar al candidato de Podemos, entre otras cosas, por los mismos motivos de respeto al acuerdo firmado.



Posición, sobre todo la del PSOE, que ha sido muy censurada por el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, que ha afirmado sentirse decepcionado con los socialistas por prestarse a taparles las vergüenzas al Gobierno y, por el contrario, no se hayan avenido a presentar otro candidato para apartar a Fernández Díaz.



Errejón ha avisado de que la formación morada hará todo lo que esté en su mano para cortar el paso a Fernández Díaz, empezando por pedir un informe a la comisión "anticorrupción" sobre la idoneidad del exministro para ese puesto, lo que retrasaría la votación.



El PNV, que está dispuesto a ausentarse de la votación e intentar con otros grupos que no haya el quórum necesario para que ésta pueda celebrarse (al menos la mitad de los miembros), ha considerado "casi una provocación" que el PP mantenga al exministro, ha señalado su portavoz, Aitor Esteban.



Ha pedido al grupo popular que reconsidere su decisión al entender que sería una "anomalía" que una persona recientemente reprobada por la Cámara presida después una de sus comisiones.



Al hilo de la decisión de Podemos de presentar un candidato para tratar de frenar al exministro, el portavoz del PDECat, Francesc Homs, ha pedido a los grupos que secundaron su reprobación que pacten un nombre alternativo, pero tampoco ha conseguido seducir a nadie con esta iniciativa.



Y ante tantas críticas a su candidato, el PP ha advertido al resto de grupos que si pretenden romper el pacto de reparto de comisiones y vetar a Jorge Fernández Díaz, tienen que ser coherentes y renunciar a su cupo de Presidencias.



En ningún momento el PP se ha planteado dar marcha atrás pese al rechazo general que provoca la elección del exministro que, según el portavoz popular, Rafael Hernando, es un diputado con todos los derechos y obligaciones y perfectamente cualificado para presidir la comisión.