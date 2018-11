La Fiscalía de Lleida recurre la condena por abuso a una mujer y pide que sea por agresión sexual

La Fiscalía de Lleida ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la sentencia de la Audiencia de Lleida de la semana pasada que condenó por abusos y no por agresión sexual a dos hombres, tío y sobrino, que forzaron a una mujer a mantener relaciones sexuales en Vielha (Lleida).

"En el día de hoy la Fiscalía ha presentado apelación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya interesando que se tipifiquen los hechos como agresión sexual y en caso de no ser aceptado se eleve la pena por abusos a siete años de prisión", han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público que en el juicio, celebrado a principios de noviembre, pedía 15 años por un delito continuado de agresión sexual.

Los dos hombres fueron defendidos en el juicio por el abogado Agustín Martínez, que lleva entre otros casos a algunos miembros de La Manada y que hace unos días avanzó que también recurriría la sentencia y pediría la libertad para sus representados, que se encuentran en prisión preventiva.

Según la sentencia, del testimonio de la joven no puede concluirse que las prácticas sexuales a las que fue sometida "se realizaran venciendo su voluntad mediante una acción violenta o intimidativa, que permitan calificar el atentado a su libertad sexual como delito de agresión"

En el juicio, los acusados reconocieron haber mantenido relaciones sexuales con la víctima pero alegaron que fueron consentidas, mientras que la víctima explicó, entre sollozos, que el día de los hechos lloró diciéndoles "no" y pidiéndoles que pararan, y que no se resistió físicamente por miedo.



A juicio del tribunal, las prácticas sexuales "se llevaron a cabo en todo caso, aprovechándose los autores para abusar de ella de su carácter vulnerable, lo que unido a la previa ingesta de bebidas alcohólicas y ansiolíticos, posiblemente pudo debilitar su capacidad de defensa, haciendo ya por ello innecesario acudir a actuaciones violentas o intimidatorias".



La Audiencia Provincial consideró probado que tras conocerse en un local de Vielha, los dos hombres salieron y la víctima comenzó a besarse con el tío, quien la penetró vaginalmente pese a que ella "le dijo repetidamente llorando `no` y `por favor para`".



La sentencia, que les impone una indemnización de 7.000 euros cada uno, señala que cuando acabó el tío se dirigió al sobrino que había acudido al lugar "y le dijo `Ahora te toca a ti" y que el sobrino la penetró vaginalmente mientras la chica seguía llorando.