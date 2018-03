La Fiscalía pide protección para Llarena y su familia tras un tuit amenazante

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido hoy medidas de protección personal para el magistrado del Supremo Pablo Llarena y su familia, a raíz de un tuit en el que una internauta da detalles sobre su esposa y sobre dónde pasan los fines de semana y amenaza: "no podrán ir por la calle a partir de ahora".



En un escrito, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ordena a los Mossos d'Esquadra que averigüen la identidad de la internauta, al considerar que podría haber cometido un delito de amenazas o alternativamente de coacciones por el tuit en el que detalla el nombre y cargo en el puesto de trabajo de la esposa de Llarena y la población catalana en la que pasan los fines de semana.



"Es necesario difundirlo porque tienen que saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!", sostiene el mensaje en Twitter en contra del juez del Supremo que investiga a la cúpula política del proceso unilateral a la independencia, que fue publicado tras la detención ayer en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.



La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias a raíz de este mensaje que ayer colgó en Twitter una internauta, identificada como @csaune, que en su perfil, que tiene protegido, se define como "sediciosa y tumultuaria" y asegura que está "hasta las narices de casi todo" y "muy cabreada".





"La mujer del hijo de puta de Llarena es (detalla el nombre y apellido, su cargo en su puesto de trabajo y dónde esta ubicado). Vive en (detalla una población barcelonesa) donde viene el 'hdp' los fines de semana. Es necesario difundirlo porque deben saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!", señala el mensaje.



En un decreto, el fiscal superior de Cataluña asegura hoy que el contenido de este mensaje resulta "a primera vista" constitutivo de un delito de amenazas o, alternativamente, de uno de coacciones, puesto que de su texto "no se desprende sino la intención de provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en las personas que en el mismo se designan o la de impedirles o dificultarles su libertad de obrar".



Por este motivo, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda incoar diligencias de investigación y ordena a los Mossos d`Esquadra que identifiquen al internauta y que "dispongan las medidas necesarias dirigidas a la protección personal de las personas citadas en el mensaje y de su familia".



Se da el caso de que Arran, una plataforma juvenil de la izquierda independentista vinculada a la CUP, efectuó el pasado fin de semana pintadas en Das (Girona), donde Llarena tiene un chalé, en el que lo calificaba de "fascista" y le advertía de que los autodenominados Països Catalans serán su "infierno".



Tras estas pintadas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al Ministerio del Interior medidas para proteger a Llarena y a su familia, ya que las pintadas en Das "entrañan una manifiesta coacción sobre el magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial".



El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que su departamento garantizará protección para jueces con el objetivo de que el Estado de derecho no se vea "amenazado ni cuestionado por nadie" como así ha sucedido con los "gravísimos" y "lamentables" ataques al domicilio en Das (Girona) de Llarena.