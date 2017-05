Tres formas de ser para el nuevo PSOE

Como los futbolistas o los actores, como cualquier figura pública, los políticos viven desdoblados en un plano del que se sabe todo y en otro que se conoce menos. Al lado de Sánchez, de Díaz y de López, están Pedro, Susana y Patxi.



Los militantes del PSOE elegirán mañana al nuevo secretario general por sus apellidos.



Pero también elegirán sus nombres.



PEDRO: Running y pop.



Nació en Madrid en 1972, en un día que a veces existe y a veces no: el 29 de febrero. Si no toca bisiesto, celebra su cumple el 28.



Sus padres son de origen humilde, pero currando y currando pudieron residir en una zona acomodada del barrio de Tetuán. Tuvieron jóvenes a sus hijos, Pedro y David, y los criaron entre socialismo y cultura. David es director de orquesta.



Pedro se educó y formó en el instituto Ramiro de Maeztu, donde si mides 1,90 es obligatorio jugar al baloncesto. Así que jugó al baloncesto, en el Estudiantes obviamente, y parece que no se le daba mal.



Sus recuerdos botan con la pelota y con la política. Dice su entorno a Efe que el descubrimiento de que sus abuelos eran analfabetos le cambió la vida. Se afilió al PSOE a los 18, en su barrio.



Conoció a Begoña en una fiesta casera de amigos comunes y hoy es su mujer (se casaron por lo civil en una ceremonia que ofició Trinidad Jiménez, en la época en la que Pedro era concejal).



Ainhoa y Carlota son sus hijas y ya andan cerca de la adolescencia, por lo que los padres guardan escrupulosamente la privacidad de ambas.



La familia vive en una urbanización de Pozuelo de Alarcón, por donde Pedro, todas las mañanas, sale a correr al ritmo de la música que sueltan sus auriculares. Sus zancadas avanzan entre los hits del indie pop patrio: Lori Meyers, La Habitación Roja, León Benavente o Vetusta Morla están en su lista de bandas favoritas.



Precisamente es en su casa madrileña (y en verano en Mojácar, en Almería) en donde logra la necesaria desconexión.



Pedro se define, básicamente, como un hombre "familiar".



Mañana, antes de un momento decisivo más de su frenético viaje político, comerá con toda la familia para celebrar el cumpleaños de Magdalena.



Magdalena es su madre.



SUSANA: El barrio.



Susana nació en el barrio de Triana (en concreto en El Tardón) en 1974. La presidenta de la Junta vive en el barrio de Triana.



No hay que pensar mucho para saber dónde se ha forjado la identidad de Susana Díaz.



Es, además, de la hermandad de la Esperanza de Triana, del Betis y rociera. Va todos los años a la Feria de Abril y ama la Semana Santa.



Sevilla en la sangre y Andalucía en el ADN.



Sus tres hermanas pequeñas y ella crecieron en una casa de no más de 70 metros cuadrados de la que, en verano, se sacaban los colchones al patio para dormir fresquito. Susana pudo estudiar Derecho gracias a una beca.



El padre, Pepe, fontanero de profesión (de él viene "la casta de los fontaneros"), y la madre, Rosa, ama de casa, inculcaron en sus hijas el respeto por el trabajo y la humildad. Susana no tenía 20 años cuando se afilió al PSOE.



La historia de su vida es una historia de dedicación política que sólo interrumpe su barrio, por donde pasea todavía, en donde recupera a los amigos de siempre, donde sigue estando presente. Hace unos años participó en la Cabalgata de Reyes.



Está casada con José María Moriche desde 2002 y tiene un hijo de dos años. Entre su familia y el resto del mundo, un muro alto de discreción, y de hecho no se sabe nada del lugar que elige, cuando toca cerrar por vacaciones, para apearse del ritmo diario.



Al menos ha trascendido que es un punto de la costa andaluza, pero, claro, ésta mide unos 1.000 kilómetros.



A Susana le gusta leer poesía y admira a Alejandro Sanz, muchas de cuyas canciones puede tararear de memoria.



Alejandro Sanz es otro chico de barrio.



PATXI: Poesía en la mochila



Patxi (Portugalete, 1959) es hijo de un político que cultivó la política cuando era peligroso.



Eduardo López Albizu, "Lalo", el padre de Patxi, de la quinta de Ramón Rubial, vivió la represión y la cárcel, el congreso de Suresnes con Felipe González y la llegada de la democracia. Fue diputado en 1977.



El hijo de "Lalo" suele asegurar en entrevistas que aún le visita el recuerdo de los registros en casa de la Policía y de la Guardia Civil. Patxi creció, por tanto, en el compromiso y en el socialismo.



Que la vocación política le llegara pronto resulta una consecuencia lógica: en 1996 fue el segundo diputado más joven tras José Luis Rodríguez Zapatero.



Está casado con Begoña Gil, también política, con quien comparte la casa de Bilbao cuando él está en Bilbao y el apartamento de Madrid cuando ella está en Madrid. Confiesa que ha tenido que sacar tiempo estos agobiantes días de primarias para recogerlo y limpiarlo, pues Begoña estará con él mañana.



Les gusta viajar en plan mochilero por Europa, y si la opción es la quietud, eligen Cantabria.



A Patxi la música le suaviza la rutina, y es el suyo un gusto variado, desde Pink Floyd a Franco Battiato.



Y la lectura eleva sus días. En la toma de posesión como lehendakari leyó un poema de Wislawa Szymborska, poeta polaca, Nobel de Literatura en 1996.