Frases que deja el escándalo del máster de Cifuentes

La crisis desatada en el gobierno de la Comunidad de Madrid por el escándalo del máster de Cristina Cifuentes ha dejado una reguero de manifestaciones de partidarios y detractores, y de la propia protagonista.



- María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP: "Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico", en referencia al grave accidente sufrido por Cifuentes cuando circulaba en moto por la Castellana en 2013 (22 de marzo).



- Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y líder del PP gallego: "Las explicaciones de Cifuentes dejan pocas dudas sobre la legalidad de su expediente académico" (22 de marzo).



- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa en Argelia, califica de "bastante estéril" la polémica y espera que las explicaciones de Cifuentes pongan fin al escándalo (3 de abril).



- Cospedal: "Las actuaciones de estos días contra Cristina Cifuentes son mezquinas, machistas y miserables", tuiteó Cospedal tras conocer las irregularidades que rodeaban la obtención del máster de Cifuentes, en la convención nacional del PP en Sevilla (6 y 7 de abril).



- Cospedal, también en la convención de Sevilla, llamó a las bases a defender "a los nuestros".



- Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso: "Cifuentes está tardando en dimitir" (10 de abril). Cifuentes dijo el 20 de junio de 2017 que los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer "ya están tardando" en dimitir.



- Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid: "(Cifuentes) ha dado las explicaciones convenientes" (12 de abril)



- Cifuentes: "Jamás he dicho que mi máster no sea legítimo, no he cometido ninguna ilegalidad". (17 abril)



- Cifuentes, tras decir que renunciaba al máster: "... Si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado" (17 de abril).



- Rajoy, tras anunciar la presidenta regional su cese, declara que Cifuentes ha hecho "lo que tenía que hacer", que era además "obligado" dada la situación (25 de abril).