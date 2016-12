Una fuga nuclear, la dimisión de Trump y la marcha de Messi: cosas de videntes

El año 2017 será "movidito" ya que se producirá una fuga nuclear, aunque no se sabe de qué central atómica, y dimitirá el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que el Real Madrid ganará la liga y Messi será tentado para irse del Barça.



Estos son algunos de los pronósticos que han hecho hoy los videntes y tarotistas que han participado en la presentación de la Feria Magic Internacional, que este fin de semana congregará en Barcelona a un millar de profesionales del esoterismo.



Como es tradicional cada año en la presentación de esta feria, la vidente Rossana Lara se ha mojado "poquito" cuando ha hablado del proceso independentista catalán, ha asegurado que el 2017 "será la llave para abrir la puerta de la independencia" y ha recomendado el 24 de septiembre de 2017 para hacer un hipotético referéndum, "porque será la mejor fecha astrológicamente hablando".



La futuróloga, como es ya tradicional también, ha pronosticado sobre la Liga de fútbol, aunque dice que no entiende de balompié, y ha vaticinado que el campeonato español lo ganará en 2017 el Real Madrid.



El adivino lector de runas (palos con símbolos que se escogen aleatoriamente) francés José Luis Nuag ha pronosticado que las dos noticias más importantes del año 2017 serán una fuga nuclear, aunque no ha podido precisar dónde se producirá, y la dimisión de Donald Trump como presidente de EE.UU.



La tarotista María del Mar Tort ha coincidido con Nuag, tras tirar sus cartas adivinatorias, que a Trump "le ha salido la carta de la luna, lo que significa que no verá las cosas claras y lo dejará, porque se aburrirá de su protagonismo político".



"Lo veo más como un gurú para mover masas de gente y sale que estará muy aliado con Israel", ha abundado la echadora de cartas.



Sobre el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, la astróloga Mónica Borrás ha dicho que "tiene juego bajo mano", ha augurado que España seguirá creciendo económicamente y que el PSOE "se va a fracturar".



Preguntados por el número de la lotería de Navidad, los futurólogos se han aventurado a asegurar que Cataluña "se llevará un buen pellizco del Gordo" y que Andalucía y Galicia obtendrán las mayoría de los premios mayores el 22 de diciembre.



Tanto la vidente como la tarotista han coincidido en que el mejor jugador de fútbol de la historia, Lionel Messi, "estará mucho tiempo en el Barça, pero tendrá algunas tentaciones peligrosas por cuestiones económicas", aunque será Cristiano Ronaldo el que volverá a ganar el Balón de Oro.



Sobre el clásico de mañana, los futurólogos de la feria han pronosticado que "el encuentro será muy reñido y el marcador muy ajustado hasta el final, aunque los astros son favorables a que gane el FC Barcelona".



Otros asuntos en los que se han "mojado" los videntes es sobre la boda entre Isabel Preysler y Vargas Llosa, que han asegurado que no se producirá en 2017, y respecto a la situación de Venezuela han pronosticado que "hasta dentro de dos años y medio no verá la luz, aunque irá mejorando a pasos de hormiga".