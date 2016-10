El fútbol al revés: cuando técnicos de base incitan a sus pequeños a no ganar

El castigo impuesto a seis entrenadores y monitores de cuatro equipos de Ceuta por incitar a sus jugadores benjamines a no ganar sus encuentros, para evitar a los rivales más potentes, ha mostrado una cara inaudita del fútbol, sobre todo en las categorías de base, al ir esa decisión en contra de su razón de ser.



La resolución anunciada anoche por el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de Ceuta ha colocado al fútbol ceutí en boca de todos y ha corrido como la pólvora por diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de una noticia muy poco habitual en el deporte, en especial por tratarse de categorías inferiores y por poner en entredicho su función formativa y pedagógica.



Los hechos se produjeron el pasado fin de semana con motivo de los partidos correspondientes a la última jornada de la primera fase de la liga local de fútbol sala de benjamines, en la que juegan jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.



El sistema de juego establecido por la Federación de Ceuta desde hace al menos cuatro años implica la disputa de una primera fase en la que los equipos en liza -unos dieciséis por año- suelen ser repartidos en grupos de cuatro conjuntos.



Los dos primeros al término de esos primeros tres partidos se clasifican para la Primera División, en la que en teoría juegan los clubes que luchan por el título, y los dos últimos pasan a la Segunda División, en la que se presume que están encuadrados los conjuntos más flojos de la categoría.



Lo ocurrido este fin de semana, según han explicado a Efe fuentes de varios clubes implicados, es que algunos de los equipos no querían jugar en Primera porque la mayoría de sus jugadores están empezando -suelen tener 8 años- y "si estaban en Primera iban a salir goleados todas las semanas", ha dicho a Efe un entrenador.



Por esta circunstancia, los técnicos y monitores sancionados conminaron en sus partidos a sus jugadores a que no ganaran el encuentro, incluso animándoles a meterse goles en propia puerta, para así militar durante la segunda fase de la competición en Segunda División y tener enfrentamientos más igualados.



Esta actitud hizo incluso que algún espectador que asistía a estos partidos grabara un vídeo que ha sido difundido por las redes sociales, al margen de que los colegiados hicieron constar en el acta lo ocurrido en la pista al no ver un comportamiento normal en los jugadores.



La resolución del Comité de Competición ceutí, a la que ha tenido acceso Efe, ha determinado que en esos encuentros "queda claramente probado que los jugadores de ambos equipos actuaron con evidente y reprobable intención de perder el partido, incluso marcando goles en propia portería, y adulterando con ello el resultado final".



"Dicha actitud inducida por los monitores debe considerarse infracción muy grave al tratarse de jugadores de tan corta edad", añade.



Por ello, y conforme al Reglamento General, Estatutos y Código Disciplinario de la RFEF, se ha acordado anular los dos partidos y declararlos no celebrados, fijar una nueva fecha para su disputa y designar Delegado Federativo para que junto con el colegiado velen por el correcto desarrollo de cada encuentro.



El Comité ha suspendido por tres meses y ha impuesto una multa de 108 euros a los monitores Francisco V., del IES Camoens; Mohamed M., del Manzanera; Manuel S., del Inmaculada Atlético; y Damián S., José Carlos S. y Mustafa A., estos tres pertenecientes al San Agustín.



"Unos culpan a la Federación de Fútbol por el sistema implantado, pero la actitud es reprobable, no se puede permitir que a niños que están empezando les digan que no ganen, hay que cambiar las normas", ha declarado a Efe otro entrenador.



Y es que cuando unos entrenadores o monitores enseñan a los pequeños a no ganar... algo falla en el fútbol.