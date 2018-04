Gabilondo, dispuesto a ser candidato a la presidencia de Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este miércoles que estaría dispuesto a ser candidato para ser investido como presidente de la Comunidad, tras la renuncia de Cristina Cifuentes a su cargo como dirigente madrileña.

Así lo ha sostenido Gabilondo en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que la presidenta regional haya dimitido al estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

Ahora, el Gobierno regional continuará en funciones hasta que se celebre la toma de posesión de un nuevo presidente, que, según el reglamento cada grupo parlamentario debe formalizar su propuesta en un plazo de 15 días máximo.

"En general no hago postulaciones personales, lo que hago es mostrar mi disposición y el grupo dirá si soy el candidato más adecuado y ese candidato para esta próxima investidura. Yo estoy dispuesto si mi grupo está dispuesto y, con los demás, buscaría una alternativa razonable para un Madrid sereno", ha aseverado Gabilondo.

"Me hubiera gustado que hablase de dimisión, en vez de renuncia"

Durante la rueda de prensa que Cifuentes ha ofrecido este miércoles a los medios de comunicación, no ha utilizado la palabra "dimisión" sino que ha empleado el término "renuncia", algo que le ha llamado la atención a Gabilondo.

"Ella ha dicho que renuncia, pero esto quiere decir que dimite. Me hubiera gustado que hubiera hablado de dimisión, más que de renuncia. No estamos hablando como cuando un día se renunció a un máster, estamos hablando de una dimisión provocada por hechos por una crisis institucional muy propiciada", le ha afeado el portavoz socialista.

No obstante, Gabilondo ha asegurado de que no vive esta situación con "gran alegría", porque no es "alegría que a alguien le vaya mal" y ha expresado que "siente que lo haya pasado mal", pero "hay millones de personas en Madrid que están esperando" su intervención "para estar mejor".

Por último, Gabilondo ha solicitado que el día de investidura del próximo presidente se haga también el modelo que quieren para la Comunidad de Madrid, con "una alternativa razonable para un Madrid sereno".

"Lo que quiero es transmitir a la ciudadanía que esté serena que las instituciones son fuertes y que, ante esta crisis institucional grave y de emergencia institucional, todos los que estamos aquí daremos una salida a esta situación", ha aseverado el portavoz socialista.