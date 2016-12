Galicia, una de las seis comunidades que pierde autónomos

Un total de seis comunidades autónomas han roto la tendencia de los últimos dos años perdiendo autónomos, según ha señalado la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). Se trata de Aragón, Galicia, País Vasco, Cantabria, Extremadura y La Rioja.



A través de un comunicado, ATA también ha destacado la situación de Castilla y León y Asturias, dos regiones que ya perdían autónomos el año pasado y, en donde, actualmente, viven una agudización de esa bajada.



En cuanto a los valores a nivel nacional, los autónomos crecen la mitad que hace un año y una tercera parte que hace dos. Los mayores crecimientos en el último año son los registrados en Canarias (+2,4%), Islas Baleares (+2%) y Andalucía y la Comunidad de Madrid, ambas con un aumento del +1,9%.



El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera necesario "impulsar medidas que favorezcan al autónomo, especialmente que permitan su consolidación, la de su negocio y la de la actividad empresarial en general".



A su juicio, "los autónomos no pueden esperar" y las medidas que se han aprobado esta semana en el Congreso se deben llevar a cabo "con urgencia". "Es necesario poner en marcha cuanto antes la ampliación de la tarifa plana, a la que ya se han acogido un millón de personas, eliminar trabas, como los recargos del 20% por un retraso de 24 horas en pagar la Seguridad Social o que las altas y bajas sean efectivas en el día en el que se tramitan para no pagar por los días que no se trabajan", ha indicado Amor.



Del mismo modo, ha abogado por "mejorar la protección social ayudando a las mujeres autónomas en situación de baja por maternidad y su posterior incorporación a la actividad".