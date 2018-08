Gandía llora la masacre natural y abre posibilidades a las familias afectadas por el incendio

El Ayuntamiento de Gandía va a poner a disposición de las familias que han perdido su primer hogar como consecuencia del incendio declarado el pasado lunes en Llutxent, un total de 16 viviendas del parque público. Con esta medida, sumada a la cesión de 18 viviendas privadas y apartamentos de la residencia Visoren, se espera cubrir la demanda "inminente" de realojos para acabar con los desalojos provisionales.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, en una comparecencia en compañía de todos los miembros del gobierno municipal, según ha informado el consistorio. Morant ha explicado que en Junta de Gobierno se ha aprobado un acuerdo en base a la ordenanza municipal de vivienda, a través del cual se va a asignar de "manera directa" estos pisos a aquellos ciudadanos que necesiten realojo.

Hasta 30 familias cuyo primer hogar se encuentra en el área afectada por el fuego (Montesol, Montepino y Las Cumbres), podrán acceder a estas viviendas ofertadas. "Desde el primer momento, el gran horizonte de nuestra gestión ha sido salvaguardar a las personas, atenderlas y darles cobijo", ha expresado la alcaldesa, quien ha recordado que se habilitó el Espai Baladre, desde donde se ha estado coordinando el realojo en hoteles, campings, albergues y distintas instalaciones privadas que han ofrecido estos alojamientos.

Sin embargo, la situación a partir de ahora cambia "al no poder contar con las habitaciones de los hoteles debido a que entran en la quincena más importante del turismo en Gandia, por lo que hemos recurrido a nuevas alternativas", ha dicho la alcaldesa.



Visitas controladas a las casas afectadas

Los vecinos que fueron evacuados de Montesol, Montepino y Las Cumbres pueden visitar sus viviendas desde las 16.00 horas, tras la apertura de la CV-675 entre Gandia y Barx de "manera controlada" y vigilada por Policía y Guardia Civil, pero no podrán volver a sus viviendas ya que el suministro de luz y agua no se podrá reestablecer hasta la próxima semana.



Estos residentes han estado visitando sus casas, "de manera excepcional y controlada", durante las últimas horas para conocer su estado, coger enseres como medicamentos o ropa, o alimentar a los animales, después de que el Ayuntamiento de Gandia impulsara una operativa con la autorización del Punto de Mando Avanzado del Cecopal (Centro de Cooperación Operativo de Emergencias Locales), y la colaboración de la Cruz Roja y Policía Local, para atender la demanda.



La alcaldesa ha agradecido a todos los efectivos que están participando en esta acción desde Cruz Roja, al dispositivo policial, y municipal, y ha apuntado también que los tres puntos de información se mantienen (Casa de la Marquesa, Espai Baladre y rotonda de Marxuquera), así como la oficina del ayuntamiento, y no se desmantelarán "mientras sea necesario".

Por último, Diana Morant ha lanzado un mensaje de ánimo y fuerza para las familias afectadas. "Está siendo verdaderamente difícil para los vecinos ver cómo han quedado sus casas y el paisaje, pero quiero que sepan que no sólo tienen a toda la ciudad de Gandia de su lado, sino también a muchas ciudades vecinas que nos han brindado su apoyo. Todos compartimos sus sentimientos. Nuestro corazón está con ellos. Son nuestra prioridad", ha manifestado.

La alcaldesa ha añadido que las llamas no sólo han arrasado alrededor de 1.000 hectáreas de monte y parte del patrimonio natural, "sino también se han llevado un trocito de nuestra alma". El incendio "nos ha dejado un panorama desolador y ha convertido nuestro paisaje en una estampa dantesca e incluso apocalíptica, pero nosotros somos un pueblo valiente que ha demostrado a lo largo de la historia que se levanta con fuerza cuando cae y que las adversidades las afronta con coraje", ha dicho.

"Toda la ciudad se ha volcado ante esta catástrofe que nos ha sobrevenido de repente y que se ha llevado una parte de nuestro territorio más querido. Ha habido un auténtico frente común de solidaridad que nunca vamos a dejar de agradecer. Seguiremos trabajando. Y una vez las familias hayan recuperado las casas, entre todos, cuanto antes, nos pondremos en marcha entre todos para empezar a recuperar nuestro paisaje", ha concluido.