El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha calificado hoy de "malas artes" de "quien no quiere aceptar una responsabilidad por no haber combatido la corrupción y haber caído en ella" que el PP se haya aliado a las defensas en el juicio del caso Gürtel para pedir su nulidad.



Lo ha afirmado antes de entrar en un acto organizado por IU, en el que distintas personalidades de la política, la cultura, el sindicalismo y la justicia han reclamado la formación de un gobierno de izquierdas, y en el que se ha entregado un ramo de flores a Garzón.



Sobre la petición del abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, Garzón ha comentado que "era de esperar", aunque ha considerado que lo "raro" es que lo haga un letrado que "sabe cómo funciona la Audiencia Nacional y que allí se cumplió con la legalidad".



Ha opinado que la petición de nulidad de la causa no tiene muchas posibilidades de prosperar ya que ha recordado que su condena por el tema de las escuchas de conversaciones en la cárcel entre algunos acusados ya "quedó aislada de la causa".



"Una cosa es que no estés de acuerdo con esa condena y otra cosa es que pueda influir en el curso del procedimiento", según Garzón, aunque ha reconocido que es "lógico" que las defensas "traten de traer al presente el debate".



Ha asegurado que "hay suficientes pruebas, una avalancha de pruebas que no tienen nada que ver con las interceptaciones telefónicas para que el tribunal se pueda formar un juicio suficiente y dictar una sentencia".



Por otro lado, ha negado que haya habido una persecución contra el PP como se dijo el 11 de febrero de 2009, cuando la cúpula de este partido se congregó en torno a Mariano Rajoy para decir que existía "una trama en contra" de esta formación.



"Más bien hemos sido otros los perseguidos, los que hemos tratado de investigar la corrupción", ha opinado.



Ha argumentado que hasta cinco jueces por los que ha pasado la investigación de este caso y varios tribunales han dicho "lo contrario", y que "si realmente estuvieran todas las voces en el juicio", por fin los ciudadanos "nos enteraríamos de lo que ha ocurrido".