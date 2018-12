La Generalitat desdeña los acuerdos "sectoriales y estéticos" del Gobierno

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha desdeñado este viernes los acuerdos "sectoriales y estéticos" del Consejo de Ministros relativos a Cataluña, por los que cree que no merecía la pena desplazar a todo el Gobierno hasta Barcelona con el coste que ello conlleva.



En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, Artadi ha valorado así el Consejo de Ministros en Barcelona, en concreto los acuerdos para rebautizar el aeropuerto de El Prat como "Josep Tarradellas", la declaración sobre el juicio de Lluís Companys y los anuncios en infraestructuras.



"Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto, repetir una frase que ya dijiste en 2009 -cuando hubo un reconocimiento de Companys por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y para unas promesas de infraestructuras de hace 10 años que no se han ejecutado, quizás no era necesario venir aquí a Barcelona, por el coste que ha supuesto el desplazamiento", ha afirmado la consellera.