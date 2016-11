La gestora de empresas de Correa afirma que "Luis el Cabrón" sí era Bárcenas

Isabel Jordán, gestora de varias empresas de la trama Gürtel, ha afirmado hoy que cuando el cabecilla de la red, Francisco Correa, hablaba de "Luis el Cabrón" se refería al extesorero del PP Luis Bárcenas, y no al empresario Luis Delso.



En su declaración como acusada ante el tribunal del macrojuicio de Gürtel, Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel, ha negado que con ese apelativo Correa se refiriese a Delso, expresidente de la empresa Isolux, tal y como afirmaron ante la sala Correa, su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez "El Bigotes".



"Aquí se ha dicho que es el señor Delso, pero ese día que lo dijo era por Bárcenas", ha dicho sobre una reunión a la que ella asistió y en la que Correa se refirió a "Luis el Cabrón", motivo por el que ella prestó atención.



En esa conversación, Correa hablaba, ha dicho, de temas del PP, quejándose de que el partido ya no daba tanto trabajo a las empresas de Gürtel, sino a compañías "de la competencia".



Tanto Correa como Crespo y "El Bigotes" afirmaron ante el tribunal que "Luis el Cabrón", apelativo que aparece en algunos documentos de la trama, era Delso y a raíz de ello la fiscal pidió su declaración como testigo en el juicio.



Jordán también se ha referido a los regalos que la trama Gürtel daba a sus clientes "privados y públicos", que podían consistir "desde trajes de Milano, albornoces o una invitación a un spa".



Diseñaron, ha explicado, una base de datos con una lista de entre 200 y 300 personas a las que se le hacía un regalo de empresa, fundamentalmente en Navidad, aunque ha dicho no acordarse de si en esa lista estaban políticos del PP como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exviceconsejero Clemente Aguado.



"Cuando estás regalando no piensas si es un funcionario público, es una persona con la que has tenido trato", ha asegurado, y ha añadido que no sabían que "no se podía regalar" a estas personas.



"En Navidad se regala y es una especie de atención que tienes, y es esto, el regalo de ese listado es un detalle, no porque se pudiera conseguir algo de un funcionario", ha agregado.



Jordán se ha referido al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y ha dicho que se comentaban "muchas cosas de él" cuando dejó su cargo en el consistorio. "Sé que se hablaba de algún regalo, de algún viaje, pero se comentaba, no le puedo decir si es verdad o no es verdad".