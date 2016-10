La gestora mantiene el no a Rajoy pero precisa: "Abstenerse no es apoyar"

El presidente de la gestora del PSOE, el asturiano Javier Fernández, ha afirmado hoy que su partido mantiene vigente la resolución del Comité Federal de votar en contra de Mariano Rajoy, si bien ha precisado que "abstenerse o apoyar no son la misma cosa".



Tras la primera reunión mantenida por la gestora después de la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, Fernández ha asegurado que "la peor de las soluciones es ir a elecciones".



En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Fernández ha señalado que será el Comité Federal, como máximo órgano, el que decida qué postura adoptará en caso de que Rajoy intente de nuevo la investidura.



Aunque ha subrayado que el no a Rajoy sigue vigente por ahora, ha precisado que una abstención no sería lo mismo que un apoyo a un gobierno del PP.



"El Comité Federal planteó en su momento que no se gobernara, que no se apoyara o que no nos abstuviéramos para favorecer un gobierno de la derecha, que no son la misma cosa abstenerse o apoyar, y también otras limitaciones respecto a otro tipo de fuerzas políticas", ha comentado.



"Como eso sigue vigente, es el Comité Federal el que tiene que pronunciarse en el caso de que se haya de actuar de otra manera", ha añadido Fernández, quien no ha querido anticipar su postura al tener ahora la responsabilidad de encabezar la gestora.



La resolución aprobada por el máximo órgano el pasado 28 de diciembre, que fue refrendada el pasado 9 de julio, remarca que "el PSOE votará en contra de la investidura de Rajoy y de un nuevo Gobierno del PP".



Según el presidente asturiano, este mandato "en ningún caso ha decaído y sigue vigente", como también la prohibición de pactar con quienes defienden el referéndum de autodeterminación en Cataluña.



Fernández ha reconocido que "cualquier solución a la gobernabilidad pasa por el PSOE", lo que concentra la presión sobre los socialistas.



"Hagamos lo que hagamos, es evidente que el PSOE tiene un problema y asume un desgaste", ha admitido el dirigente asturiano, quien ha puntualizado que la gestora no ha abordado el asunto de la gobernabilidad en su primera reunión.



Fernández ha sostenido que "la peor de las soluciones es ir a elecciones", al ver que "hay encuestas que avalan esa posición", al tiempo que ha expresado sus dudas de si hay alternativa a abstenerse o no para evitar los comicios.



Lo que ha dejado claro es que entre las opciones que podría haber para desbloquear la situación política, no estaría dar libertad de voto a los 85 diputados socialistas, como ha pedido el PSC en caso de que se plantee la abstención.



"No me lo he planteado, pero ni me lo planteo de que haya libertad en el grupo en ese asunto concreto", ha zanjado el presidente asturiano.



Al quedar ahora como la principal figura del partido tras la dimisión de Sánchez, ha apuntado que no entra en sus planes telefonear a Rajoy.



No obstante, Fernández ha dicho que si el jefe del Gobierno en funciones le citase, se vería con él.



"Yo no voy a llamar a Rajoy, pero si Rajoy me llama me voy a reunir con él. No tengo ninguna duda", ha explicado.



Aunque ha admitido que si Rajoy no fuera el candidato las cosas se facilitarían, el dirigente socialista ha descartado "absolutamente" que el líder del PP vaya a delegar en otro candidato de su partido, después de que se lo pidiera Ciudadanos y no lo aceptara.



"Me parecería bien que Rajoy se fuera. No sé si facilitaría o no la gobernabilidad. Tenemos que discutir en el ámbito interno, pero creo que Rajoy no piensa en eso", ha comentado.



Fernández también se ha abierto a dialogar con los líderes de otros partidos políticos -"hablaremos seguramente"-, pero no ha dado detalles de los planes que pueda manejar.