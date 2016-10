La gestora del PSOE celebra este lunes su primera reunión tras la dimisión de Sánchez

a comisión gestora que dirigirá el PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez celebra este lunes, a las 12 horas, su primera reunión en la sede de la madrileña calle Ferraz, el mismo escenario del tenso Comité Federal de este pasado sábado que desembocó en la renuncia del secretario general del partido.



Según ha informado el PSOE a través de un comunicado, la primera reunión de la gestora culminará con una rueda de prensa de su presidente, el asturiano Javier Fernández, que asume las funciones ejecutivas del partido hasta la celebración de un Congreso Federal Extraordinario del que saldrá el próximo líder socialista.



La gestora del PSOE la integran once personas, entre ellas dos muy próximas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y la diputada del PSOE de Córdoba María Jesús Serrano.



Además, entre sus miembros se encuentra el expresidente de las Islas Baleares, Francesc Antich; y dos miembros de la federación extremeña, como su secretaria de Organización, Asunción Godoy; y la concejala Soraya Vega.



Completan la lista José Muñoz Lladró, líder de las juventudes socialistas valencianas y portavoz adjunto en las Cortes Valencianas; María Dolores Padrón, dirigente local canaria; Ricardo Cortés, diputado regional en Cantabria; y Francisco Ocón, `número dos` de César Luena como secretario de Organización del PSOE de La Rioja.



La aprobación de una gestora que dirija al PSOE hasta el Congreso Extraordinario se produjo este sábado después de que Pedro Sánchez perdiera en el Comité Federal la votación de su propuesta de celebrar un Congreso en noviembre y primarias el 23 de octubre, una derrota que desencadenó su dimisión.



La composición de la gestora del PSOE se aprobó anoche por la práctica unanimidad del Comité Federal al haberse registrado una abstención y un voto en contra. No obstante, la mayoría de los miembros de este órgano afines al exsecretario general Pedro Sánchez ya habían ido abandonando la reunión y no participaron en la votación.