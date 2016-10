La gestora del PSOE perfila mañana cuándo fijará su voto para la investidura

La comisión gestora que dirige el PSOE mantiene mañana su segunda reunión desde la dimisión de Pedro Sánchez, pendiente de perfilar el calendario de reuniones en las que el partido debe decidir qué posición adopta ante una investidura de Mariano Rajoy.



En el encuentro se evaluará previsiblemente la situación del partido tras la dimisión de Sánchez y se podría decidir cuándo se convocará al Consejo Territorial y al Comité Federal para debatir un nuevo rumbo por la vía de la abstención a un gobierno del PP.



Presidida por el asturiano Javier Fernández, la gestora tiene intención de institucionalizar un encuentro todos los lunes, según fuentes socialistas.



Javier Fernández, que hace una semana se marcó como meta "sofocar el incendio" que consume al PSOE, estaría en condiciones mañana de hacer un primer balance optimista, en el que resaltaría la actitud casi unánime de sus cargos institucionales de asumir que en este momento para todos "lo más importante es el diálogo y el entendimiento".



La gestora podría esgrimir el "magnífico" ambiente que asegura que se vivió en la reunión que mantuvo la pasada semana con el grupo parlamentario del Congreso, aunque las heridas sigan abiertas sobre todo entre los militantes.



Javier Fernández, que ha hecho en una semana que el Gobierno dé por normalizado el "diálogo institucional" roto por Sánchez, podría dar cuenta también de las conversaciones que ha mantenido con Rajoy, al que le ha trasladado que lo único que se plantean los socialistas es no obstaculizar su investidura de Rajoy pero que "en ningún caso" están dispuestos a garantizarle la estabilidad, porque eso corresponde "buscársela día a día" a todo gobierno en minoría.



A tres semanas de que expire el plazo para evitar las terceras elecciones, la gestora podría perfilar ya el calendario de convocatorias de los órganos encargados de virar del "no es no" a la abstención y de decidir por qué tipo de abstención optaría.



La intención de Fernández, avanzada por él mismo, es convocar la próxima semana al Consejo de Política Federal (antiguo Consejo Territorial), donde están representados los secretarios generales de todas las federaciones, para intentar consensuar una "opinión colegiada" sobre si facilitar la investidura a Mariano Rajoy o ir a terceras elecciones.



El siguiente paso sería convocar al Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, y el competente para cambiar la resolución vigente del pasado 28 de octubre, que obliga a los socialistas a "votar en contra" de un gobierno del PP.