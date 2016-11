La gestora ve preciso definir un nuevo proyecto del PSOE antes del congreso

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha afirmado hoy que el Congreso Federal del partido para elegir al nuevo secretario general no se celebrará hasta que los socialistas hayan hecho una "profunda reflexión" y definido su nuevo proyecto político.



En declaraciones en el programa "Herrera en COPE", Jiménez ha asegurado que "no es aconsejable" convocar ya el congreso, como pretende el exlíder del PSOE Pedro Sánchez, porque podría "profundizar la división" que hay en la organización y porque "el proceso de reflexión es prioritario al de las personas".



"Puede ser la agenda de alguien, pero no la agenda de todos. La agenda de todos aconseja una reflexión previa y definir un nuevo proyecto de socialismo, de centro izquierda para España, y una nueva oferta política y un proyecto de país", ha defendido Jiménez.



A su juicio, el problema del PSOE no es "una cuestión de personas", sino de proyecto, al considerar que tiene que volver a ser un partido de gobierno y no limitarse a "intentar liderar la izquierda".



Jiménez ha anticipado que en el proceso de reflexión, no solo participarán los dirigentes y cargos del partido, si no que se abrirá "al conjunto de la sociedad" para volver a "reenganchar a mucha gente" al proyecto del PSOE y que haya más militantes.



Respecto al PSC, Jiménez ha insistido en la necesidad de evaluar el vínculo que le une al PSOE para que las relaciones sean "equilibradas, armónicas y simétricas" después de que los socialistas catalanes incumplieran el mandato del Comité Federal de abstenerse ante Mariano Rajoy.



Jiménez ha considerado "muy difícil" de explicar la postura que adoptó el PSC, por lo que ha abogado por abordar un diálogo "sincero y honesto" para redefinir la relación orgánica y política, si bien ha negado que la intención sea romper la alianza.



"Hay que hablar mucho, con tranquilidad y sin traumas", ha añadido el dirigente andaluz, hombre de confianza de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.



Jiménez ha criticado a Sánchez por sus últimas declaraciones en las que apoyaba acercarse a Podemos o el diálogo con los independentistas y por poner en marcha "campañas personales" que se alejan del comportamiento que han tenido los anteriores exsecretarios generales.



También ha opinado que Sánchez tuvo que haber dimitido por los malos resultados electorales, como hicieron Joaquín Almunia o Alfredo Pérez Rubalcaba.