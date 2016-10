La gestora y los parlamentarios del PSOE alientan la abstención a Rajoy

El presidente de la gestora, Javier Fernández, y los parlamentarios socialistas han dado hoy un espaldarazo para que el PSOE se abstenga en la investidura de Mariano Rajoy y han pedido a los diputados que acaten esta opción si finalmente es la que acuerda el Comité Federal el próximo domingo.



La postura de Fernández y de buena parte de los diputados y senadores del PSOE que han intervenido en la reunión del grupo socialista en el Senado allana el camino para que el máximo órgano del partido revoque el no a Rajoy con el fin de evitar nuevas elecciones.



El líder del PSC, Miquel Iceta, ha insistido en que los socialistas catalanes votarán en contra, mientras que otros cargos afines al dimitido Pedro Sánchez, como César Luena y Adriana Lastra, han compartido esta postura, pero han anticipado que respetarán la disciplina de voto si se opta por facilitar el gobierno a Rajoy.



Un día después de que el PSOE andaluz defendiera abiertamente la abstención, Fernández también ha venido a decir que esta vía sería la más conveniente puesto que unas nuevas elecciones permitirían al PP tener una mayoría más amplia.



"Hablar de que hay una alternativa es solamente la hoja de parra para ocultar que lo que hay es una disyuntiva. Lo que hay es una elección entre abstención o elecciones. Eso es lo que hay", ha asegurado el presidente de la gestora ante el grupo socialista.



Fernández ha admitido que la tesitura del PSOE supone moverse "en el terreno del mal menor", porque "ninguna de las dos soluciones es buena" para el partido, si bien ha matizado que "abstenerse no es apoyar" al PP.



El presidente de la gestora, Javier Fernández, ha aprovechado para defender que el PSOE lleve a cabo un "congreso de reconstrucción", en el que los socialistas deberán reparar "discurso, proyecto, ideas y liderazgos".



"El edificio político del PSOE está muy dañado, pero conservamos el solar", ha tranquilizado.



La posición del presidente asturiano sobre la abstención ha sido refrendada por la casi totalidad de diputados y senadores que han tomado la palabra en la reunión del grupo socialista, a la que no ha asistido Pedro Sánchez.



Entre ellos, el vasco Eduardo Madina se ha mostrado partidario de que se abstengan únicamente los once diputados precisos para que Rajoy sea investido, mientras que el resto ha defendido que en una decisión así los socialistas deben actuar "todos a una".



La jueza en excedencia Margarita Robles, el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza y el catalán Marc Lamuà han sido los tres diputados que han defendido votar en contra de Rajoy, mientras que otros `sanchistas` no han podido tomar la palabra por falta de tiempo.



Robles ha garantizado que votará en contra y no dimitirá como diputada, como el PSOE andaluz ha invitado a hacer a los díscolos.



También se ha reafirmado en su veto a Rajoy el líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha trasladado su postura a Javier Fernández en la reunión discreta mantenida en la sede de Ferraz.



Antes de esta cita, Iceta ha asegurado que "si no hay más remedio que investir a Rajoy", sería suficiente con once abstenciones de diputados socialistas, lo que permitiría al PSC mantener el voto contrario.



Otros afines a Sánchez, como Luena o Lastra, han anunciado que si finalmente se impone la abstención, respetarán la disciplina de voto, por lo que el número de noes de los críticos disminuiría.



No obstante, el exsecretario de Organización del PSOE ha advertido de que la abstención, aun siendo "legítima" orgánicamente, "estará deslegitimada en el fondo político, por no escuchar a los militantes, que son los que tienen que tener la voz".



La presidenta de Baleares, Francina Armengol, también se ha mantenido del lado del no, al igual que el PSOE de Madrid y del País Vasco, aunque en ambos casos, dejando claro que acatarán lo que decida el Comité Federal.



La gestora se ha reunido hoy para convocar formalmente el Comité Federal el próximo domingo y rechazar que haya antes una consulta a los militantes, como han pedido dos vocales de la dirección interina, el balear Francesc Antich y el riojano Francisco Ocón.



La gestora no ha debatido la posibilidad de que en vez de una abstención de todos los diputados socialistas, se opte por que solo lo hagan once.



Tampoco ha anticipado cómo se votará si hay o no abstención, aunque Antich ha dado por hecho que será a mano alzada para que sea pública.