Iglesias urge a Sánchez a negociar con Podemos: "Estamos obligados"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha urgido hoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a sentarse a negociar con él si la investidura de Mariano Rajoy fracasa para intentar una alternativa de gobierno aunque sea "difícil". "Estamos obligados", le ha dicho.



En declaraciones en la Cadena Ser, Iglesias ha defendido la legitimidad de explorar esa vía si, como todo hace prever, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, no consigue los votos necesarios para ser investido, ni mañana miércoles ni el próximo viernes.



"Si el PSOE vota no a Rajoy, a partir del día siguiente hay que ponerse a trabajar, porque no hacerlo es apostar directamente por las terceras elecciones", ha enfatizado Iglesias. "Me consta que es difícil, pero si votamos no a Rajoy y no apostamos por terceras elecciones, estamos obligados a intentarlo", ha añadido.



Y ha precisado que le parece "imposible" incluir a Ciudadanos en una negociación entre el PSOE y Podemos en la búsqueda de esa hipotética alternativa, porque el partido de Albert Rivera, a su juicio, ya ha admitido que es el "caballo de Troya del PP".



Iglesias ha señalado que la continuidad del PP en el Gobierno sólo serviría para profundizar en "el desastre" y en el "sufrimiento" que sus políticas han ocasionado, a su entender, en los últimos años, porque es el partido que encarna "la ineficiencia económica, la injusticia social y la corrupción".