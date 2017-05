O Goberno central e vasco fixan en 1.300 millóns a base do cupo ata 2022

O ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, e o conselleiro de Facenda e Economía do País Vasco, Pedro Azpiazu, asinaron hoxe o acordo sobre a cota vasca, que establece a cota provisional de 2017 en 1.300 millóns de euros, cantidade que será a base tamén para o próximo quinquenio.

Así o avanzaron Montoro e Azpiazu nunha rolda de prensa conxunta no ministerio, na que estiveron arroupados polo portavoz do Goberno de Euskadi, Josu Erkoreka; os tres deputados xerais, e varios secretarios de Estado, entre eles o de Administracións Territoriais, Roberto Bermúdez de Castro.

O acordo inclúe once puntos, entre eles o da liquidación definitiva das cotas e as compensacións financeiras definitivas entre os exercicios 2007 e 2011, contía que ano a ano chega a un total de máis de 5.000 millóns de euros.

Tamén se incorporan os resultados en prórroga de 2012 a 2015, así como a cantidade provisional de 2016, e todo iso supón un global que rolda os 6.000 millóns.

Montoro destacou que co acordo "non hai gañadores nin perdedores" e que "ninguén se ten que sentir agraviado" por el, en tanto que Azpiazu valorou que as negociacións se haxan orientado polos principios de legalidade e transparencia.

Azpiazu asegurou que é unha "coincidencia" que o acordo se haxa alcanzado agora, xusto cando se tramita o proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2017 e o Goberno necesita o apoio dos cinco deputados nacionalistas vascos para sacalos adiante.

De feito, precisou Azpiazu que, en función da súa disposición adicional quinta, a cota tería que renovarse co Executivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ao entrar en vigor no ano 2011 o sistema de financiamento das comunidades de réxime común aínda vixente, e subliñou que, se se fixo entón, agora non fosen "tan criticados".

Tamén Montoro restou importancia a que o pacto se haxa alcanzado en metade do debate orzamentario e enmarcouno na "normalización" das relacións institucionais financeiras entre administracións.