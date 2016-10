La Abogacía del Estado ha comenzado a estudiar la decisión del Parlament de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, mientras el Gobierno ha advertido a los soberanistas de que si repiten sus "errores" el resultado será el mismo que el de la consulta del 9N.



Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que con este plebiscito, previsto para antes de un año con o sin el aval del Estado, se está copiando la hoja de ruta del anterior presidente catalán, Artur Mas.



El líder del Partit Demòcrata Europeu Català -antes CDC-, y tres de sus consellers de entonces -Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs- están siendo investigados judicialmente por la consulta del 9N.



La hoja de ruta independentista, ha afirmado Sáenz de Santamaría, ha sido "deslegitimada" reiteradamente por los tribunales, por lo que ha vaticinado que el resultado "será exactamente el mismo" ante la misma actuación, "repetitiva hasta la saciedad".



Sin embargo, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha replicado que la Generalitat no aceptará "amenazas" del Gobierno central ni le "da miedo ninguna de las artimañas ni estrategias" del Estado para "poner límites a la soberanía del Parlamento de Cataluña".



Tras el entendimiento ayer entre Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot en algunas resoluciones soberanistas durante el debate de política general del Parlament, el líder de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha manifestado su disposición a "escuchar" la propuesta de un referéndum unilateral de independencia, siempre que sea "efectivo", "vinculante", tenga reconocimiento internacional y no suponga una repetición del 9N.



Además, Domènech ha avanzado que votarán en contra del suplicatorio al exconseller Homs, al tiempo que se ha mostrado contrario a abrir una causa penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



Por su parte, la líder de Ciutadans (C`s) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho que, con la aprobación ayer de las resoluciones sobre el referéndum, acordado o no con el Estado, Cataluña "retrocede al año 2012, cuando ya se quería pedir un referendo pactado".



El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha cargado contra los dos candidatos a liderar el PSC, Miquel Iceta y Núria Parlon, por convertir al PSC en la "marca blanca" del independentismo, pues está "convencido" de que Iceta y el exlíder del PSOE, Pedro Sánchez, intentaron pactar con fuerzas soberanistas.



En otro frente judicial por el proceso soberanista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido citar como investigado al edil de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por incitar a la sedición con el llamamiento que hizo a desobedecer las resoluciones del Constitucional cuando se debatía en el pleno la legalidad de una moción de apoyo a la declaración independentista del Parlament.



"Nunca he tenido miedo. Todo lo contrario, mucha emoción por recibir toda vuestra estima y apoyo", ha escrito Coma en Twitter.



En este contexto de confrontación política y judicial, el Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, de vista hoy en Barcelona, a la pregunta de si una Cataluña independiente sería viable económicamente, ha declarado: "En el actual contexto de apertura de mercado yo creo que sí, que claramente una Cataluña independiente sería muy factible".



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha hecho eco de la afirmación de Stiglitz y ha aprovechado para ironizar sobre las palabras del ministro José Manuel García-Margallo, que en 2014 dijo que una Cataluña independiente "vagaría por el espacio".



"No he visto a ningún premio Nobel avalando la teoría del espacio sideral. En cambio, sí avalando la viabilidad económica de la independencia", ha destacado Puigdemont en Twitter.