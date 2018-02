El Gobierno anima a Arrimadas a presentarse a la investidura para salir de "limbo"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha animado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a presentarse a una investidura para que el nombramiento del nuevo gobierno catalán no entre en un "limbo".

En una entrevista en la emisora de radio Cope, Catalá ha recordado que letrados del Parlament aún deben pronunciarse sobre cuándo empiezan a correr los plazos para una nueva convocatoria de elecciones después de que esta semana se aplazara el pleno de investidura del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

"Me parece que algún procedimiento tiene que haber, lo que no puede es quedarse en el limbo una situación en la que no hay investidura pero no se convocan elecciones. Y así, ¿hasta cuándo?", se ha preguntado el ministro, que ha propuesto como salida la opción de Ciudadanos.

Arrimadas, ha recordado Catalá, ganó las elecciones y podría intentar un investidura de la fuerza más votada. "Si no le salen las cuentas ya hemos tenido algún antecedente de un proceso de investidura que no tuvo mayoría en el Parlamento nacional y no fue ningún desdoro para el señor (Pedro) Sánchez", ha dicho en referencia al líder socialista.

"Ella -ha insistido sobre Arrimadas- ganó las elecciones y tiene la legitimidad democrática de muchos votos para intentarlo; aunque no todo lo que intentemos en la vida sale bien, no por eso hay que dejar de intentarlo".

Catalá ha negado además haber dado por hecha la inhabilitación por el Tribunal Supremo de Puigdemont cuando se le procese por rebelión. "Yo no he aportado ninguna novedad, ni he sacado ninguna conclusión", simplemente -ha asegurado- ha citado dos autos del Supremo en los que se refiere a la suspensión de representación política de personas sobre las que hay un procesamiento firme.



En cuanto a la propuesta de reforma del Código Penal para suprimir la prisión permanente revisable, ha apostado por "un debate tranquilo" y ha asegurado que el Ejecutivo está abierto a mejoras o modificaciones en la ley.



No obstante, el ministro de Justicia se ha mostrado partidario de esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de llevar a cabo ningún cambio.



Sobre la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, Catalá ha reconocido que los trabajos se han enquistado a raíz de la propuesta de Ciudadanos de que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por jueces y fiscales.

Catalá ha afirmado que está "bastante de acuerdo" con esta propuesta del C`s, pero -ha advertido- "para hacerlo necesitamos una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados", para lo que es imprescindible el apoyo del PSOE.

"Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el PSOE para hacer algo que nos valga a todos, pero C`s se ha enquistado en esto y es capaz de tirar por la borda todo el trabajo de tantos meses por un tema puntual", ha lamentado.