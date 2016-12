El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a los 707 euros mensuales

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la subida en un 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2017, desde los 655,2 euros actuales hasta 707,6 euros mensuales en 14 pagas, su mayor aumento en 30 años, según han informado fuentes sindicales.



De acuerdo con los sindicatos, el Gobierno ha tomado esta decisión tras la demanda de una subida del SMI de los interlocutores sociales y de la propuesta del PSOE, cuyo portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, exigió al Ejecutivo una subida del SMI de, al menos, un 8% para apoyar el objetivo de déficit y de deuda para 2017.



El Ministerio de Empleo se reunió ayer con representantes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme para comunicarles el incremento previsto para el salario mínimo.



Tanto UGT como CC.OO. han calificado de "avance, pero insuficiente" la subida del SMI propuesta por el Gobierno, ya que consideran que aún está "alejada" de la demanda de los sindicatos de que el SMI se sitúe en 800 euros en 2017 y llegue al 60% del salario medio en 2020 (unos 1.000 euros).



"La sostenida y firme presión ejercida por CC.OO. y UGT y la convocatoria de movilizaciones han influido en el Gobierno, junto con la proposición de ley aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso (con la oposición del PP), para proceder a una subida escalonada del SMI", consideran ambos sindicatos.



Según han explicado, este alza en el salario mínimo "no satisface la demanda sindical, aunque supere con creces los habituales incrementos del SMI que los distintos Gobiernos han puesto en marcha en los últimos años".



Ambas organizaciones han criticado "con dureza" el procedimiento empleado por el Gobierno en la subida del salario mínimo "al hurtar al diálogo social una negociación como la del SMI y situarla en el ámbito político y parlamentario".



"Aún más grave es la decisión de aprobarlo en Consejo de Ministros como Real Decreto Ley, devaluando, cuando no negando, el debate democrático en el Parlamento", han añadido.



Los sindicatos han recordado que en España cobran el SMI o una cantidad menor más de 5,5 millones de personas. "Aunque el crecimiento económico permitiría ahora resarcir a los perceptores del SMI, que han ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, se pretende ahora secuenciar el incremento del SMI en un periodo de ocho años para igualar la demanda sindical, algo que UGT y CC.OO. no comparten", indican.



Los sindicatos han recordado la convocatoria de movilizaciones para el 15 y el 18 diciembre que anunciaron la pasada semana y han indicado que "el Gobierno tiene que sentir la presión ciudadana para cambiar las políticas y atender las necesidades sociales, porque en esta Legislatura hay que recuperar derechos y atender a las personas".



Los interlocutores sociales consideran que "la movilización comienza a dar resultado" y que esta es "la legislatura de la recuperación de derechos". Según han explicado, se espera acordar "en el marco del diálogo social" la evolución del SMI durante la legislatura.