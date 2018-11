El Gobierno no descarta inhumar a Franco en una cripta privada de la familia en la Almudena

El Gobierno no ha cerrado este viernes la puerta a que los restos del dictador Francisco Franco puedan ser inhumados en un "lugar privado" de la cripta de la parroquia de la Almudena, siempre que se garantice que el dictador no pueda ser "enaltecido" ni homenajeado de ninguna manera.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Calvo ha puntualizado que lo que dice la familia es que los restos irían, una vez exhumados del Valle de los Caídos, al lugar que posee en la cripta de "la parroquia de la Santa María de Almudena, no a la catedral".



Calvo ha insistido en que el Gobierno utilizará todos los medios disponibles, entre ellos una enmienda en la Ley de la Memoria Histórica que se reforma en el Congreso, para dar cobertura a la exhumación, con el objetivo de que los restos de Franco vayan "a un lugar privado, decoroso sin ningún tipo de enaltecimiento ni posibilidad de hacerlo".

Aunque ha sido preguntada en varias ocasiones si esto supone permitir su inhumación en la cripta de la parroquia de la Almudena, Calvo se ha limitado a constatar que hay que ir "paso a paso" y ha lamentado que la familia esté utilizando todos los medios para "obstruir" el objetivo del Gobierno

"No puedo entrar en el terreno de las especulación, vamos a exhumar a Franco y ver la posición última que tiene su familia", ha dicho Calvo, quien ha advertido de que ésta, en todo caso, no va a imponer su criterio en contra de lo que han determinado las Naciones Unidas, los expertos, y el Congreso.



También ha criticado que los familiares del dictador no entienda cuál es su responsabilidad en este proceso para "enterrar en paz y justicia el capítulo más negro de la historia española".



La vicepresidenta ha destacado que en la reunión que ha mantenido esta semana con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, se ha encontrado con una "respuesta clara y meridiana" de que la Iglesia "no se opondrá a la exhumación".



Por lo que respecta a la posterior inhumación, ha explicado que le ha traslado la "preocupación" del Ejecutivo porque el proceso se desarrolle en el marco privado y la familia reciba los restos en el ámbito de sus "derechos individuales".



El Gobierno dará la próxima semana, en la reunión del Consejo de Ministros, el "último paso administrativo" para avanzar en la exhumación de Franco, después de haber rechazado hoy una recusación y un recurso, presentado por los hermanos benedictinos, en contra de este proceso.



El siguiente paso será tramitar los correspondientes permisos en el ámbito municipal y autonómico.



El proceso para exhumar al dictador avanza "con absoluta normalidad", según Calvo, por lo que ha dado por hecho que "los restos de Franco salen del Valle de los Caídos".



Por su parte, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha informado en la reunión del Consejo Episcopal -su reunión semanal con los vicarios- de la postura de la diócesis sobre la inhumación de los restos de Franco, que "corresponde a la familia y al Gobierno", ha explicado.



Fuentes del Arzobispado de Madrid han subrayado a Efe que este asunto no "monopolizó" la reunión del Consejo Episcopal, que llevaba casi todo el mes sin celebrarse, porque Osoro había estado en Roma participando del Sínodo de los Jóvenes, en el que se trataron distintas cuestiones como la reforma de la curia o nombramientos.