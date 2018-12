El Gobierno confirma una reunión unilateral entre Sánchez y Torra

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá con el president de la Generalitat, Quim Torra, este jueves en Barcelona, en la víspera del Consejo de Ministros que el Gobierno de Sánchez celebrará en la Ciudad Condal, según ha apuntado este miércoles la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Carmen Calvo también ha señalado que, en paralelo a ese encuentro, es probable que ella y algún otro ministro o ministra aprovechen para tener contactos con varios consejeros, si bien ha rechazado asemejar estas reuniones a las que España celebra con otros países socios.

Sin confirmarlo de todo, la vicepresidenta también ha apuntado la presencia del presidente y varios de sus ministros en la cena de gala organizada por Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, porque se trata de un acto "importante con el mundo empresarial".



Calvo ha justificado la presencia del Gobierno un día antes del Consejo de Ministros en Barcelona y los contactos entre distintos representantes de los dos ejecutivos por la necesidad de trabajar por "los problemas de Cataluña", pero también para hablar de los Presupuestos que el Gobierno de Sánchez tiene previsto remitir en enero al Congreso.



"Lo que no va a haber es una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos también el Gobierno de Cataluña", ha querido dejar claro Calvo.



La vicepresidenta no ha especificado dónde tendrían lugar la entrevista de Torra y Sánchez y los contactos entre algunos ministros y consejeros, quizás entre la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, pero ha indicado que cualquier lugar institucional de la Generalitat donde les propongan sería un emplazamiento adecuado.



Por otra parte, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno celebrará otro Consejo de Ministros fuera de Madrid en marzo, en este caso en Alicante y ha negado que las reuniones previstas por el Ejecutivo en Cataluña supongan un agravio comparativo con respecto a otros territorios.