El Gobierno destinará 40 millones de euros a la acogida de menores no acompañados

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros en un plazo de seis semanas la aprobación de un Real Decreto por el que destinará 40 millones de euros para la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las comunidades autónomas de los 10.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que han llegado a España.



Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, este miércoles 5 de septiembre en el marco de la reunión técnica que se ha celebrado en la sede del Ministerio, en Madrid, en la que han participado representantes de las diferentes CCAA y Ceuta y Melilla así como de los ministerios implicados --Sanidad, Trabajo y Migraciones, Interior, Justicia, Exteriores, Política Territorial y el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza Infantil-- y la Fiscalía de Extranjería.



Montón ha explicado que se trata de "una medida excepcional" para apoyar a las CCAA que responde a razones de "interés público, social y humanitario debido al incremento del número de llegadas en los últimos meses".



"Estamos hablando de mejorar la vida de 10.000 niñas y niños extranjeros no acompañados que están en estos momentos en nuestro país", ha señalado.

La distribución de los fondos --que tendrán una vigencia de seis meses--, se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada autonomía desde diciembre de 2017.

Además, la medida habilita la posibilidad de que las CCAA acojan "solidariamente" a menores de otras comunidades. Las CCAA deberán decidir en 15 días si participan en la atención solidaria a los MENAS y hacer una propuesta de acogida, es decir, del número de menores que podrían acoger.



Esta acogida solidaria tendrá "carácter voluntario" y deberá contar con la autorización del Gobierno para que se cumplan unos requisitos de calidad en la prestación de servicios. Además, "no todos los menores serán susceptibles de entrar en ese programa de acogida, pues algunos permanecerán en la comunidad en la que están", según ha precisado la ministra.



Una vez cerrada la acogida solidaria entre CCAA y fijado el número de menores para su reparto entre autonomías, el Gobierno distribuirá los fondos mediante anticipo de crédito.

Cambio del Protocolo Marco

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha propuesto a las CCAA la modificación del Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros No Acompañados de 2014, con el fin de "homogeneizar, agilizar y dotar de mayores garantías la entrada de los menores a los sistemas de protección de la infancia".



Para ello, el Gobierno ha anunciado que revisará los procedimientos de ingreso de estos menores en los centros, establecerá criterios coordinados en todas las CCAA para su identificación y mejorará los protocolos de actuación sanitaria.



El tercer pilar de la actuación del Gobierno en esta materia será, según ha precisado Montón, la equiparación del modelo de atención a los MENAS en todas las comunidades y ciudades autónomas.



La ministra ha precisado en declaraciones a los medios que durante la reunión no se ha puesto sobre la mesa la propuesta de Andalucía de devolver a estos menores a su país de origen y no ha entrado a valorarla.



"Lo que estamos hablando es de mejorar la asistencia a los menores y de tener esa acogida solidaria. Espero que el conjunto de CCAA entiendan la necesidad de solidaridad que tenemos con los menores extranjeros no acompañados", ha subrayado Montón.



La primera parte de la reunión ha estado presidida por la directora general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, María Teresa Patiño, aunque a mitad de la misma se ha incorporado la ministra de Sanidad.