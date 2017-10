El Gobierno estudiará la posibilidad de crear un órgano colegiado para tomar las decisiones que debe adoptar el Govern una vez que asuma las competencias de todas las consejerías de la Generalitat.



Las medidas acordadas hoy por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la situación en Cataluña -que deben recibir el visto bueno del Senado- determinan que las funciones de cada uno de los consejeros catalanes serán asumidas por los órganos o autoridades que se creen al efecto o designe el Gobierno de la nación.



En principio, esta competencia será asumida por los ministerios respectivos, pero fuentes del Ejecutivo precisan que, una vez que el Senado haya aprobado las medidas y en función de las necesidades que se planteen, el Gobierno podría crear ese órgano colegiado que sería el encargado de adoptar las decisiones del Govern.



El Gobierno subraya que el Ejecutivo catalán tiene funciones más importantes que el propio presidente de la Generalitat (al que se le despoja de la competencia de convocar elecciones) y de ahí la necesidad de estudiar cómo se debería actuar al respecto.



Será después de que las medidas sean aprobadas por el Senado y publicadas en el BOE cuando el Gobierno hará un organigrama concreto.



El Ejecutivo recalca que con las medidas adoptadas hoy no hay una devolución de competencias de la Generalitat al Estado, sino una sustitución de determinados políticos que considera que han incurrido en incumplimientos de la Constitución y del Estatuto de autonomía.



Sí habrá potestad para hacer los nombramientos o destituciones que se consideren oportunas, y ante la posibilidad de que el Gobierno cese al jefe de los Mossos d`Esquadra, Josep Lluis Trapero, las fuentes citadas se limitan a señalar que se adoptarán las decisiones que se crean necesarias en cada departamento para que se cumplan los objetivos previstos.



Respecto al Parlament, el Gobierno subraya que sigue ejerciendo sus funciones con amplitud pero no podrá adoptar iniciativas que vayan contra la Constitución ya que serían vetadas.



No podrá designar un nuevo Gobierno, ni hacer una moción de censura, ni controlar a quienes van a asumir las competencias de los consejeros, ya que los ministros o quien se determine sólo pueden ser controlados en este tiempo por el Senado.



Ante esta Cámara está obligado el Gobierno a informar cada dos meses de la evolución de la situación.



El Gobierno resalta que ha dado un tratamiento específico al Parlament en el desarrollo del 155 sin afectar al ejercicio de las funciones de sus diputados, como recuerdan que es la propia presidenta de la institución, Carmen Forcadell.



Además, el Ejecutivo confía en la profesionalidad de los funcionarios de la Generalitat ante la situación en la que van a tener que desarrollar su labor durante los próximos meses.



Junto a los miembros del Govern, que serán cesados por un decreto aprobado en Consejo de Ministros, cesará también todo el personal eventual nombrado por cada uno de ellos.