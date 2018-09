El Gobierno anulará el impuesto del 7% a la generación para bajar el recibo de luz

El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.



En comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del 7% "es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso".



La ministra anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en "las próximas semanas" para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción.



Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran inmersos en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre, que ha llevado este mismo miércoles a marcar un nuevo máximo en el mercado mayorista (75,93 euros por MWh).



Esta medida de bajar el impuesto del 7% a la generación eléctrica al 0% temporalmente podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea.



Así, Ribera subrayó la "clara voluntad" del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.



La ministra consideró que el sistema actual del mercado eléctrico "no emite las señales adecuadas", conviviendo "lo viejo y lo nuevo" y mostrando "el inmenso coste" de las tecnologías fósiles, por lo que "se debe de actuar".

Impulsar los "PPA'S"

Dentro de estas medidas para recuperar el "impacto positivo" que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como `PPA`, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.



"España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales", añadió al respecto.



Además, también consideró necesario implementar medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.

Autoconsumo

Respecto al autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.



"No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura", añadió.



Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento.



Para Ribera, durante el anterior Gobierno se "perdió el tiempo", abandonando la senda renovable e impulsando medidas "poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización".



Así, afirmó que "los parches" del Ejecutivo anterior han supuesto "una gran litigiosidad" que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. "Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos", añadió al respecto.



De esta manera, consideró necesario definir objetivos "ambiciosos" de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, "sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad".



A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía "en blanco" por el anterior Ejecutivo.

Plan nacional de lucha contra la pobreza energética

Por otra parte, Ribera anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.



Además, señaló que se propondrá medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.