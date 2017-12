Los espectadores de Telecinco se quedan "helados" viendo Frozen

La cadena de televisión Telecinco decidió incluir en su programación de Nochebuena la película de Disney Frozen, el reino de hielo. Muchas fueron las familias que se sentaron a disfrutar del filme protagonizado por las hermanas Elsa y Anna, donde la música es otra de las grandes estrellas.

Se trata de una película muy acertada para la época navideña, pero hubo un "problema" que provoco el enfado de los telespectadores. Mientras Elsa cantaba la canción más característica de la cinta, Let it go, la cadena decidió que era el momento para introducir unos minutos de publicidad.

Este corte provocó un gran enfado entre muchos de los que estaban en ese momento disfrutando de la melódica voz de la princesa intérprete, que acudieron a Twitter para desahogarse de la forma más cómica posible.

de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de LA canción. #Frozen pic.twitter.com/JLHzoWECfB — ᴍɪss ʜʏᴅᴇ ↬ ɪ sᴀᴡ ᴛʟᴊ ﹗ (@crismurfit) 24 de diciembre de 2017

Telecinco te acabas de lucir con el intermedio de #Frozen. Mi hija y mis sobrinos delante de la TV emocionados con la canción Suéltalo y justo haceis anuncios? El momento mas esperado y lo cortais asi? 😡 24 de diciembre de 2017

Telecinco se merece 40 denuncias por cortar Frozen justo en el medio de Let It Go. — Flipa Tulipa (@XupipandiLife) 24 de diciembre de 2017

Incluso algún usuario consiguió grabar el polémico momento: