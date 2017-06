Los delegados del PSOE que asisten al 39 Congreso Federal han recibido hoy al nuevo secretario general, Pedro Sánchez, con una larga ovación y gritos de "¡presidente, presidente!".



Tras su llegada al plenario del Palacio de Congresos de Madrid, los compromisarios han brindado a Sánchez un aplauso cerrado mientras bajaba por las escaleras junto a la que va a ser vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y la presidenta del partido, Cristina Narbona.



Sánchez y sus colaboradores han subido al escenario para saludar con el brazo en alto a los delegados, que le han gritado "¡presidente, presidente!".



A continuación, Sánchez ha ocupado su sitio en primera fila, en la que también están sentados los ex secretarios generales del PSOE José Luis Rodríguez, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia.



El 39 Congreso Federal del PSOE, cuyo lema es "Somos la izquierda", ha quedado formalmente constituido con la presencia de 941 de los 1.035 delegados inscritos.



El primer trámite ha sido la elección de la mesa del congreso, presidida por el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, y con la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, como vicepresidenta.



Tudanca ha abierto el turno de intervenciones con palabras de reconocimiento para Zapatero, Almunia y Rubalcaba, que no ha ocultado su rostro serio después de que durante la campaña apoyara a la presidenta andaluza, Susana Díaz.



A la apertura de la asamblea, también asisten el que ha sido presidente de la gestora, Javier Fernández, y su el portavoz de la dirección interina, el andaluz Mario Jiménez, quienes no han querido hacer declaraciones al llegar al palacio de congresos.



Tudanca también ha recordado a los cargos socialistas fallecidos en los últimos meses, entre ellos, Carme Chacón, José Antonio Alonso, Pedro Zerolo y Elena de la Cruz.



"Os quisimos, os queremos y os echamos de menos", ha asegurado el secretario general del PSOE de Castilla y León ante la ovación de los delegados.



Igualmente, ha querido "honrar la memoria y la obra" del excanciller alemán, Helmut Kohl, el artífice de la reunificación alemana, quien falleció ayer, viernes, a los 87 años.



Antes del comienzo de los discursos, se ha proyectado un vídeo para exponer algunas de las metas del PSOE, como impulsar una nueva política laboral y combatir la corrupción del PP.



Del millar de delegados, las federaciones que más aportan son Andalucía, con 255, País Valenciano (95), Madrid (80) y Cataluña (77).



En la primera jornada del congreso, se van a poner en marcha las tres comisiones -política, económica y modelo de partido- que van a debatir las ponencias sobre el ideario que se va a aprobar en el congreso.



También se va a terminar de perfilar la Comisión Ejecutiva Federal, cuya votación tendrá lugar mañana, domingo.