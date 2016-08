El Congreso afronta la "no" investidura de Rajoy

Los grupos parlamentarios del Congreso se preparan para el debate de investidura de Mariano Rajoy con el convencimiento de que será fallida, ya que sólo cuenta con los 170 votos que suman populares, Ciudadanos y CC, y no ha conseguido convencer al PSOE, que ha ratificado su no al líder del PP.



Rajoy iniciará mañana a las cuatro de la tarde su discurso en el decimotercer debate de investidura de la democracia y pedirá la confianza de la Cámara con un "tono conciliador", según fuentes de Moncloa, que avanzan que pondrá en valor el contenido de su acuerdo con Ciudadanos y Coalición Canaria.



Consciente de que no cuenta con los apoyos suficientes para salir elegido -necesitaría el voto a favor de otros 6 diputados o la abstención de otros 11-, Rajoy hará hincapié en la necesidad y la "urgencia" de que España cuente con un Gobierno tras la "circunstancia excepcional" de haber repetido ya una vez las elecciones.



Rajoy recalcará la importancia de tener un Gobierno que se encargue de la consolidación de la recuperación económica y la elaboración de los presupuestos y pondrá el acento en los retos económicos y la necesidad de seguir trabajando para reducir el desempleo.



No obstante, salvo Ciudadanos y Coalición Canaria, el resto de los grupos se mantienen firmes en su rechazo a Rajoy.



La Ejecutiva federal del PSOE ha ratificado hoy su voto en contra porque no hay "nada" en el acuerdo con el partido de Albert Rivera que haya hecho cambiar la posición de los socialistas.



Tras el discurso de mañana de Rajoy, el debate de investidura se reanudará el miércoles con la intervención de Pedro Sánchez, quien hoy tras reunirse apenas media hora con el líder del PP, ha repetido que no es responsabilidad del PSOE que no haya logrado apoyos suficientes.



El secretario general de los socialistas insiste en que Rajoy lo que debe de hacer es buscar el apoyo de los grupos como el PNV o los nacionalistas catalanes, y garantiza que todos sus diputados votarán esta semana en contra de la investidura de Rajoy en la primera y en la segunda vuelta.



Según Sánchez, concurrieron a las elecciones con el compromiso de intentar desalojar a Rajoy de La Moncloa y cumplirán esa promesa con sus votantes.



Tras el del PSOE, el segundo "no" que escuchará Rajoy será el de Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, reiterará su oposición al acuerdo de PP y Ciudadanos, que a su juicio solo supone dar continuidad a las políticas de recortes y de desigualdad, y defenderá ante el PSOE la posibilidad de explorar una alternativa progresista.



Además de Iglesias, intervendrán también los portavoces de las distintas organizaciones que concurrieron a las elecciones con la formación morada en la coalición Unidos Podemos: Xavier Domènech, por parte de En Comú Podem; Alberto Garzón, en nombre de Izquierda Unida; y Alexandra Fernández de En Marea.



A Rajoy el oxígeno en este debate se lo dará Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, defenderá su acuerdo con el PP pero intentará también convencer al PSOE de que es necesario que en España puedan acometerse reformas y aportar soluciones con políticas públicas.



Rivera aprovechará para pedir a PP y PSOE que abandonen "la guerra fría" y se dirigirá a Sánchez para decirle que nadie que aspire a ser presidente de su país puede mantener el bloqueo de la situación política.



Por eso, pedirá al PSOE una posición responsable, y una abstención para desbloquear la situación política e impulsar desde la oposición las reformas que son absolutamente necesarias para España.



Tampoco se esperan sorpresas entre los nacionalistas. El PNV ha confirmado su no a Rajoy en primera y segunda votación, mientras que el portavoz del Partit Demòcrata Català (PDC) en el Congreso, Francesc Homs, ha lamentado hoy el "espectáculo" que está dando la política española con un "postureo" que no lleva a ninguna parte y que se saldará con un debate en el que no es elegido un presidente.