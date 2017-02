El guardia civil que salvó su vida mientras regulaba el tráfico después de conseguir esquivar un coche que se dirigía hacia él a gran velocidad y descontrolado por la M-607 ha asegurado este lunes que una vez consiguió evitar el golpe, lo primero que pensó fue en acudir a socorrer al ocupante del vehículo.



"Me he salvado, pensé, y fui hacia otro lado de la circulación para reanudar la distribución del tráfico y atender al ocupante", ha señalado en declaraciones a Europa Press el protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y donde se ve cómo el agente salva su vida `in extremis`.



El agente se encontraba regulando el tráfico tras un incidente en la Carretera de Colmenar cuando vio aproximarse un coche a gran velocidad y logró saltar el guardarraíles.



"Nos encontramos con un accidente; dejamos el vehículo, mi compañero va hacia los ocupantes, y yo lo señalizo para que los conductores lo vean más despacito", ha relatado el guardia civil, quien a continuación vio a un coche "a toda velocidad" dirigirse hacia él y chocar contra la bionda.



Una vez el coche impactó contra el guardarrail y salió disparado hacia el otro lado de la vía, el guardia civil acudió a atender al ocupante del vehículo, que resultó ileso, y se puso otra vez a dirigir el tráfico.



El guardia civil ha asegurado que tanto familiares como compañeros le han dado la enhorabuena por sus rápida capacidad de actuación, a la vez que le han pedido que "tenga cuidado". "Suele pasar, no habitualmente, pero es un riesgo que corremos", ha puntualizado.



El propio ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, compartió las imágenes en twitter con un mensaje de agradecimiento. "Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se juegan la vida cada día por protegernos, como este guardia civil en Madrid. Gracias", señaló.