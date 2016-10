Un guardia civil y su mujer hallados muertos por disparos en Salamanca

Un agente de la Guardia Civil y su mujer, los dos de 51 años, han sido hallados hoy muertos en su vivienda de la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro por dos disparos efectuados con la pistola reglamentaria del agente, aunque aún no está claro que se trate de un caso de violencia machista.



A pesar de que la Guardia Civil ha confirmado que la mujer había denunciado en el año 2005 a su marido por violencia de género -una denuncia que posteriormente fue archivada-, la investigación no descarta ninguna hipótesis sobre el suceso.



Una de las cuestiones que se está investigando es la veracidad de un perfil de una conocida red social y que supuestamente sería de la mujer, donde horas antes habría escrito en mayúsculas el mensaje: "Adiós, perdonarnos por todo".



Según ha confirmado hoy el portavoz de la Guardia Civil de Salamanca, el teniente Enrique Miguel, aún no se saben las causas y no se descarta ninguna hipótesis.



El agente muerto, A.C.R., es natural de Fuentes de Oñoro, lugar donde había ejercido de guardia para el acuartelamiento de esa localidad, que hace frontera con Portugal.



Sin embargo, desde hace algún tiempo estaba destinado en la Guardia Civil de Guipúzcoa.



Su mujer, I.P.N., de nacionalidad portuguesa, seguía residiendo en Fuentes de Oñoro, en el domicilio donde han ocurrido los hechos, en el número 6 de la calle Manuel de Falla, un complejo de viviendas residenciales denominado como "Los Pisos Rosas".



Fuentes del Instituto Armado han explicado que tuvieron conocimiento de lo ocurrido por familiares del matrimonio, que habían acudido a la vivienda.



Vecinos del propio bloque de viviendas han explicado hoy que la pareja había atravesado problemas de convivencia desde hace años y que la mujer tenía una hija, anterior a este matrimonio.



En los últimos días, los vecinos, que no han oído los disparos mortales, han asegurado que los habían visto juntos por esta localidad.



Al parecer, el marido estaba disfrutando en Fuentes de Oñoro de unos días de descanso.



Los cuerpos, según han confirmado fuentes el servicio regional de emergencias 112, se han localizado en torno a las 8.45 horas, después de que una llamada a este servicio haya pedido asistencia para el hombre y la mujer.



El suceso se ha registrado en la zona de El Poblado, en la frontera con Portugal, y tras enviar al lugar del suceso a un equipo médico, éste ha confirmado que estaban muertos y que presentaban heridas por arma de fuego.



A las 12.15 horas de hoy, los cadáveres han sido trasladados hasta el anatómico forense de Salamanca donde se les practicará la autopsia.



El Juzgado de Ciudad Rodrigo se encarga de la investigación y ha decretado el secreto de sumario.