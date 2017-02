De Guindos confía en crear de 1 a 1,5 millones de empleos para 2020

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, cree que si la economía sigue creciendo al ritmo del 2,5 % durante tres años, "algo que es completamente posible", se podrían crear de 1 a 1,5 millones de empleos suplementarios para 2020, según dijo en una entrevista con la prensa francesa.



Eso supondría "volver al nivel de empleo de 2007", señaló De Guindos en esa entrevista publicada hoy, entre otros, por los diarios "Les Echos" y "Le Figaro".



El ministro destacó que en el segundo trimestre de 2017 el Producto Interior Bruto (PIB) español recuperará el volumen que tenía hace diez años, antes de que se hicieran notar los efectos de la crisis.



Preguntado sobre el incumplimiento de los objetivos de déficit público hasta ahora, respondió que tras el 4,6 % de 2016 el Ejecutivo tiene intención de cerrar este año con el 3,1 % del PIB, aunque la Comisión Europea calcula que España se quedará en el 3,5 %.



En cualquier caso, hizo hincapié en que entre 2011 y 2017 el déficit habrá disminuido en seis puntos de PIB: "Somos uno de los países que han hecho más esfuerzos en la Unión Europea. Incluso durante los años de recesión, saneamos las cuentas y el esfuerzo de la sociedad fue muy intenso".



El titular de Economía comentó que "antes, España era el enfermo de Europa. Ahora, a muchos de mis homólogos del Ecofin les gustaría cambiar su tasa de déficit por nuestra tasa de crecimiento".



A la cuestión de si el Gobierno prepara nuevas reformas, dijo que "por ahora se trata sobre todo de mantener la dirección", como en las pensiones, donde aboga por conservar la edad de jubilación en 67 años y "un mismo nivel de prestación".



Sostuvo que el objetivo de la reforma laboral de 2012 no era bajar los salarios, recordó el descenso del paro que se ha producido desde comienzos de 2013 y consideró que "ahora, gracias a las ganancias en competitividad, los salarios pueden evolucionar de forma diferente, aunque no corresponde al Gobierno decretarlo".



Mostró su confianza en "llegar a un acuerdo" sobre el presupuesto de este año con el PSOE, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), después de recordar que, aunque la situación económica es mejor que la que había en 2011, la política "es diferente, porque no tenemos mayoría y tenemos que dialogar con la oposición".



En cuanto al horizonte europeo, el ministro español reconoció que ahora "el calendario electoral no es simple", con los comicios en Francia, Holanda, Alemania y, tal vez también en Italia, pero que luego "habrá una ventana de oportunidad para que avance la unión monetaria y el mercado interior".