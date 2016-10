El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que la economía española superará este año las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cifra en el 3,1% el crecimiento esperado. "Mi impresión es que esa cifra la vamos a superar. La realidad va a ser mejor que esta proyección", ha asegurado.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Washington, en el marco de la Reunión Anual de Otoño del FMI, durante la que se ha apoyado en los datos económicos del tercer trimestre y las cifras de empleo para sostener sus expectativas de crecimiento económico.



El ministro en funciones ha hecho hincapié en que, según el FMI "España es el país de las economías avanzadas del mundo que más va a crecer este año", pese a lo cual se ha mostrado confiado en superar las previsiones del organismo internacional para 2016.



"Los datos de empleo de afiliaciones del tercer trimestre van a indicar que la creación de empleo en España sigue siendo intensa, a niveles parecidos a los del crecimiento económico del 3%, no se percibe una desaceleración en la creación de empleo y lo vamos a hacer con una inflación que la media va a ser en negativo y con una situación del sector exterior que nunca se había dado", ha valorado.



En todo caso, no ha descartado que se produzca una desaceleración del crecimiento económico en el cuarto trimestre y ha indicado que, de no ser así, el crecimiento de la economía española a final de año "alcanzaría el 3,5%". "Entraríamos con un perfil de desaceleración en el 2017 pero yo estoy convencido de que si hay un Gobierno que hace las gestiones razonablemente bien puede haber un `shock` positivo de confianza en la economía española. Estoy convencido de ellos", ha apostillado.



De Guindos ha reconocido que "todavía queda mucho que hacer" y recuerda que "todavía no se ha llegado al nivel de renta que había en España en 2007", aunque cree que este objetivo se cumplirá "en dos o tres trimestres".



Asimismo, considera que la economía española "no va a estar muy distante" del déficit del 3,1%, sin alcanzarlo debido a que "no se pueden hacer modificaciones de política económica" debido a la situación de interinidad del actual Ejecutivo y la obligación de prorrogar los presupuestos de 2016.



Así, explica que en sus reuniones le ha trasladado al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, que España presentará el plan presupuestario para el próximo ejercicio el próximo día 15, después de que sea aprobado, previsiblemente, en la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes.



UN GOBIERNO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS



En este sentido, se ha mostrado esperanzado de que el país tenga un Gobierno con "todos los poderes y capacidades" en "las próximas semanas" y que sea un Ejecutivo "con capacidad para aprobar un presupuesto acorde a los compromisos adquiridos con Europa" y para tomar medidas que ayuden a cumplir el objetivo de déficit.



"Si uno ve los movimientos de la prima de riesgo de los últimos días se ve que cada vez hay una percepción de que haya un Gobierno estable y razonable", ha apuntado.