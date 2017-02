Los Mossos d`Esquadra han localizado esta madrugada en Montcada i Reixac (Barcelona) el maletín con fuentes radiactivas que fue robado el pasado martes en Santa Coloma de Gramenet, y han constatado que no ha sido manipulado, ha informado Protección Civil.



Hacia las 2.15 horas de hoy el teléfono de Emergencias 112 ha recibido una llamada alertando del hallazgo en Montcada i Reixac del equipo de medida de densidad y humedad del suelo marca Troxler, robado el martes de una furgoneta aparcada en la carretera de la Font de l`Alzina número 16 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).



A raíz de esta llamada, los Mossos d`Esquadra han localizado el equipo y, junto con el servicio de coordinación de actividades radiactivas de la Generalitat, han confirmado que el aparato no ha sido manipulado y que ninguna persona ha resultado afectada.



El aparato ha quedado en custodia en las dependencias del Servicio de Coordinación de actividades radiactivas de la Generalitat y mañana será retornado a su propietario



Los Mossos d`Esquadra mantienen la investigación abierta para localizar a los autores de los hechos.



El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó ayer de que el maletín sustraído en Santa Coloma de Gramenet contenía fuentes radiactivas de categoría 4, en una escala de 1 a 5 -siendo 5 la categoría menos peligrosa-, con la consideración de "improbable que sea peligrosa para las personas".



Esta clasificación de la peligrosidad del maletín robado viene dada porque su radiactividad no entraña riesgos radiológicos mientras se mantenga íntegro y cerrado, puesto que las fuentes radiactivas se encuentran en su interior, protegidas y encapsuladas.



No obstante, sí pueden presentarse riesgos en caso de apertura o destrucción del equipo que dejen las fuentes radiactivas sin sus protecciones.



Protección Civil había advertido de que cualquier persona que localizara el equipo debía evitar su manipulación y avisar inmediatamente a las autoridades, policía o al teléfono de emergencias 112.