Un total de siete personas han sido atendidas este domingo en el Hospital de Valme de Sevilla en el marco del suceso en el que nueve personas han resultado heridas leves tras una sucesión de disparos en la puerta de un local de fiesta, en la avenida 28 de febrero del municipio de Dos Hermanas (Sevilla), si bien uno de ellos permanece ingresado de gravedad.



Así, según han explicado a Europa Press fuentes sanitarias, de los siete atendidos en el hospital sevillano, todos han sido dados de alta a excepción de uno, quien ha tenido que ser intervenido por heridas de perdigón en un ojo y se encuentra en estado grave ingresado en el citado hospital, aunque, según las mismas fuentes, su vida no corre peligro.



Por su parte, el concejal de Movilidad y Prevención de la localidad, Antonio Morán, ha detallado que en torno a las 4,00 horas de este domingo un hombre de mediana edad llegó al local con la intención de acceder al interior del mismo y el portero que estaba en esos momentos le impidió el paso.



Posteriormente, el hombre se marchó del lugar, para regresar en torno a las 6,20 horas en su vehículo. Volvió entonces a pedir la entrada al local y a solicitar hablar con el anterior portero, ya que habían hecho un cambio de turno y era otro diferente, si bien también en esta ocasión se le negó el paso al recinto, así como hablar con el portero.



Así las cosas, el varón regresó a su vehículo, que estaba estacionado a unos 30 metros de la puerta del local, y supuestamente cogió una escopeta de caza del interior del maletero y la emprendió a tiros con todos aquellos que salían del local, ya que era la hora del cierre del mismo, según explica el edil, que ha valorado que afortunadamente "los cartuchos no son como las balas y que cuanto más alejado se esté, mayor es la dificultad de acertar".



Ha continuado señalando que tras lanzar "cuatro tiros" al aire, nueve han sido las personas heridas en este suceso.



NO HAY DETENIDOS



En el marco de este suceso, por el momento todavía no se ha detenido a ninguna persona aunque varios testigos han acudido a la comisaría para relatar los hechos y han reconocido al presunto autor de los hechos. Se trataría de un hombre de mediana edad, vecino del municipio, fichado por la Policía como un "delincuente habitual" y con numerosos antecedentes, según ha indicado el concejal.



Por su parte, según ha informado el servicio coordinado de Emergencias 112 de Andalucía a Europa Press, varios testigos avisaron tras escuchar varios disparos a las 6,34 horas de este domingo, por lo que de inmediato se dio aviso a la Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios de EPES.