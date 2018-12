El hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA, pide baja del PSE

José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, ha solicitado su baja del PSE tras la publicación de una foto en la que la secretaria general de esa formación, Idoia Mendia, aparece cocinando junto al secretario general de EH Bildu, Arnalo Otegi.

Múgica envió el pasado miércoles al secretario de organización del PSE de Gipuzkoa, Mikel Duran, un correo electrónico en el que señalaba: "a la vista de todos, la secretaria general del PSE cocinó con Otegi la cena de Nochebuena. No en mi nombre. Te ruego tramites mi baja del PSOE".

Según han confirmado a Efe fuentes del PSE, esta formación ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la solicitud de José María Múgica.

El pasado 24 de diciembre El Diario Vasco publicó un reportaje ilustrado con una fotografía en portada en la que aparecía Idoia Mendia preparando un menú navideño y brindando en una sociedad gastronómica donostiarra en compañía de Arnaldo Otegi; el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; y el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

José María Múgica, que presenció cómo asesinaban a su padre de un disparo cuando paseaban por la calle San Martín de San Sebastián el 6 de febrero de 1996, ha señalado en declaraciones a la cadena COPE que tras la publicación de la foto "no hace falta más para entenderlo" ya que "hay fronteras que no se pueden cruzar. No en mi nombre, es tan sencillo como eso".

Múgica ha considerado que Otegi es la "encarnación del terror" y que "de ninguna manera se puede pasar página blanqueando el terrorismo porque es peligrosísimo para la sociedad", al tiempo que ha indicado que "no todas las ideas son legítimas y las que promueven el odio y el crimen deben ser combatidas siempre".

Ha afirmado que "cuando se pretende blanquear 40 años de sangre y de terror se está tratando de pasar de contrabando algo que tiene que ser combatido".



"Hay un proceso de evidente desmemoria y eso es una ofensa y un insulto", ha concluido.